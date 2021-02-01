Некоторые больницы с 1 февраля возвращаются к обычному режиму работы – Минздрав

На основании данных ежедневного мониторинга ситуации по коронавирусу принято решение о дальнейшем перепрофилировании больниц. Сообщается, что эпидемическая обстановка позволяет это сделать, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В Брестской области проведена дезинфекция терапевтического отделения Ивановской ЦРБ. Теперь вся центральная районная больница работает в обычном режиме. Планируется, что с 2 февраля вернутся к привычной работе Столинская и Дрогичинская ЦРБ. Ожидается переход на работу в плановом режиме и всей Ляховичской центральной районной больницы.
С 29 января принимает пациентов по профилю Витебская городская центральная клиническая больница, а с 3 февраля приступит к работе в обычном режиме Витебская городская центральная клиническая больница № 1.
В Гродненской области в последние дни января перешли на работу в обычном режиме кардиологическое отделение ЦРБ в Лиде, кардиологическое отделение в Новогрудской ЦРБ, отделения патологии беременности и хирургическое отделение в Дятловской больнице, а также хирургическое отделение в Ошмянской ЦРБ. Принимают пациентов без COVID-19 специалисты педиатрического отделения Кореличской ЦРБ, терапевтического отделения Свислочской ЦРБ, а также часть отделений Ивьевской ЦРБ.
В обычном режиме с 29 января работает Гомельская городская клиническая больница. С конца прошлой недели открыты терапевтические отделения в Речицкой и Ельской центральных районных больницах. Кроме того, принимают профильных пациентов специалисты в отделениях педиатрии, реабилитации и неврологии в Жлобинской ЦРБ. Открыто также кардиологическое отделение в Мозырской центральной городской поликлинике. С 1 февраля начнут принимать профильных пациентов неврологическое и терапевтическое отделения Ветковской центральной районной больницы.
Аналогичная ситуация и в Минской области. С 1 февраля начинает прием пациентов в плановом режиме Атолинская больница и терапевтический корпус Марьиногорской центральной районной больницы. Минский областной центр медицинской реабилитации и Жодинская центральная городская больница с 1 февраля станут принимать пациентов кардиологического профиля. Борисовская центральная районная больница провела дезинфекцию и готова с 1 февраля принимать пациентов оториноларингологического профиля.
В столице с 1 февраля принимает пациентов по профилю городская клиническая больница № 1. Начинает работу в обычном режиме и терапевтический корпус больницы скорой медицинской помощи.
С конца прошлой недели открыто для профильных пациентов кардиологическое отделение Могилевской областной клинической больницы. Возвращается к работе в обычном режиме фтизиатрическое отделение Могилевского областного противотуберкулезного диспансера. В планах – к 8 февраля провести полную дезинфекцию и открыть для пациентов гематологическое отделение в Могилевской областной клинической больнице и ортопедическое отделение в Могилевской больнице № 1.
Фото: БЕЛТА
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