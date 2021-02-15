Некоторые устройства организаций торговли и сервиса, а также пункты выдачи наличных и приема платежей не будут доступны для клиентов, сообщает пресс-служба ОАО «Банковский процессинговый центр».
В период с 2:00 до 6:00 специалисты центра будут проводить плановые работы по модернизации одного из аппаратно-программных комплексов. По этой причине возможны сбои в работе устройств организаций торговли и сервиса, пунктов выдачи наличных и приема платежей банков, которые подключены к аппаратно-программному комплексу центра. А это ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Банк «Решение», ОАО «БНБ-Банк», ОАО «Франсабанк», ЗАО «Цептер Банк» и ЗАО «БТА Банк».
Фото: БЕЛТА
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Некоторые банкоматы и терминалы могут не работать 16 февраля
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