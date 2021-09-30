Нехватка топлива в Британии оставила Роналду без бензина для его Bentley

Водитель известного футболиста Криштиану Роналду не смог заправить его автомобиль на британской АЗС из-за нехватки бензина. Об этом сообщает издание The Sun.
Фото: РИА Новости
По данным СМИ, водитель и охранники спортсмена приехали на заправку в районе двух часов дня и простояли там до девяти часов вечера, так и не дождавшись бензовоза.
"Даже имея кучу денег, Роналду оказался в той же лодке, что и мы все", – пишет издание.
Напомним, уже на протяжении нескольких месяцев в Великобритании проблемы с поставками продовольствия и топлива. Это вызвано нехваткой водителей грузовиков. Нефтяные компании вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. При этом власти заявляют, что проблем с запасами топлива нет, однако на АЗС продолжают появляться огромные очереди.