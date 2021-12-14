Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в колледжах и техникуме в Серпухове

Неизвестный сообщил о минировании двух колледжей и техникума в Серпухове, пишет ТАСС.
- Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Губернском колледже и медицинском колледже Серпухова. Аналогичное сообщение поступило о минировании Чеховского техникума в поселке Пролетарский около Серпухова, - рассказал агентству источник в экстренных службах.
На место для проверки выехали оперативные службы.
Напомним, что вчера на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство изготовил выпускник православной гимназии, который пошел на преступление из-за конфликта с другими воспитанниками и учителями этого учреждения.
Фото: ТАСС