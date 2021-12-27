Неизвестный с арбалетом проник в замок Елизаветы II, чтобы убить ее

Рождественским утром 19-летний житель Саутгемптона при помощи веревочной лестницы перелез через забор Виндзорского замка. При себе у него был арбалет. Правда, долго погулять по окрестностям у парня не получилось: он тут же был задержан службой безопасности британского монарха.За несколько минут до попытки нападения злоумышленник отправил друзьям в соцсетях видео, в котором признается, что планирует убить королеву Англии в качестве мести за Амритсарскую бойню 1919 года. Тогда британскими колонизаторами были расстреляны мирные демонстранты в индийском городе Амритсар.В результате парень был отправлен в психиатрическую клинику.