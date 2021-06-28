Один человек погиб от серьезных ранений, полученных во время стрельбы в Нью-Йорке на Таймс-сквер. Об этом сообщает издание New York Post.
Согласно предварительным данным, поводом для открытия стрельбы стал спор между двумя группами. Предполагается, что зачинщиками конфликта были торговцы компакт-дисками. Один из мужчин, участвовавших в споре, открыл огонь. В результате стрельбы один из путешественников, который вместе со своей семьей гулял на Таймс-сквер, получил серьезное ранение от пули. Он погиб.
Сотрудники полиции ищут двух человек, которые могут быть виновниками происшествия.
Фото: pixabay.com
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Неизвестный открыл стрельбу в Нью-Йорке на Таймс-сквер – один человек погиб
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