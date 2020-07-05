Неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в Лондоне

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Как рассказали свидетели, неизвестный устроил стрельбу, проезжая мимо на мопеде. В результате инцидента погибла девушка. Сотрудники правоохранительных органов обнаужили ее с огнестрельными ранениями. Подчеркивается, что погибшей было около 20 лет.Ранее сообщалось, что в двух американских городах — Брейнтри (Массачусетс) и Хувер (Алабама) — случилась стрельба в торговых центрах. В результате инцидента в Брейнтри ранена одна женщина, ее госпитализировали. Задержаны двое подозреваемых. По предварительной информации, огонь открыли в ходе конфликта, переросшего в драку, между двумя знакомыми друг с другом группами людей.