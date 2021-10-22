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Неизвестный обстрелял пассажирский автобус во Владивостоке

В России неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу в районе остановки общественного транспорта во Владивостоке. Один из пассажиров получил травму, пишет РИА Новости.


– Сегодня вечером около 17 часов (10:00 по минскому времени) в окно рейсового автобуса в районе остановки "Школа милиции" по улице Котельникова во Владивостоке неизвестный произвел выстрел. По предварительной информации, один из пассажиров получил незначительную травму, – рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в настоящее время устанавливаются иные подробности происшествия.

Фото: ТАСС
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