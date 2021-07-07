Президент Гаити Жовенель Моиз был убит неизвестными, которые прошлой ночью напали на его резиденцию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра страны Клода Жозефа.
– Примерно в час ночи с 6 на 7 июля 2021 неизвестные (некоторые из которых говорили на испанском языке) напали на частную резиденцию лидера республики и нанесли ему смертельное ранение, – отмечается в заявлении Клода Джозефа.
Известно, что пострадала и первая леди страны Мартин Моиз – с ранением женщину госпитализировали.
Жозеф осудил "этот бесчеловечный и варварский акт". Он призвал граждан сохранять спокойствие, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити".
Ранее на Моиза, занимавшего должность президента с 2017 года, уже совершались покушения. Так, 17 октября 2018 года во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, глава государства подвергся обстрелу. Президент серьезно не пострадал и был эвакуирован в безопасное место. Ранения получили сотрудники охраны.
Фото: AP Photo
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Неизвестные застрелили президента Гаити
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