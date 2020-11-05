В городе Грин американского штата Огайо неизвестные стреляли по частному дому, в окне которого был виден плакат с надписью Dump Trump («В топку Трампа»), сообщает Lenta.ru.
Инцидент произошел в среду, 4 ноября. Житель дома рассказал, что изначально кто-то украл табличку с лозунгом против Трампа, находившуюся на газоне, а также сфотографировал здание и положил снимки в почтовый ящик вместе с агитацией за действующего главу США.
Как сообщают полицейские, после злоумышленники открыли огонь по окну дома, где виднелся плакат. На придомовой лужайке были найдены две гильзы от дробовика, от стрельбы пострадало окно и обшивка дома.
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Неизвестные стреляли по дому, в окне которого стоял плакат против Трампа
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Фото: РЕЙТЕР