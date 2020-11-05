Неизвестные стреляли по дому, в окне которого стоял плакат против Трампа

Инцидент произошел в среду, 4 ноября. Житель дома рассказал, что изначально кто-то украл табличку с лозунгом против Трампа, находившуюся на газоне, а также сфотографировал здание и положил снимки в почтовый ящик вместе с агитацией за действующего главу США.Как сообщают полицейские, после злоумышленники открыли огонь по окну дома, где виднелся плакат. На придомовой лужайке были найдены две гильзы от дробовика, от стрельбы пострадало окно и обшивка дома.