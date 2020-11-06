Неизвестные совершили покушение на президента Боливии

– сказано в письме пресс-службы.Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. Полиция начала расследование.При этом Себастьян Мичел обвинил временное правительство в том, что оно не предпринимает нужных мер для обеспечения безопасности Арсе.– заявил он.Напомним, выборы президента состоялись в Боливии 18 октября. Луис Арсе победил, набрав 55,1% голосов. За кандидатуру его главного оппонента – бывшего президента Боливии Карлоса Месу проголосовали 28,83% избирателей.