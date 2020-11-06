В здании, где находился новоизбранный глава государства Луис Арсе, взорвали динамитную шашку. Об этом сообщила пресс-служба партии «Движение к социализму», которую представляет политик, передает ТАСС.
«Представитель «Движения к социализму» Себастьян Мичел заявил, что вечером в этот четверг несколько человек совершили покушение на избранного президента Луиса Арсе, взорвав динамитную шашку в штабе этой партии, когда там проходила встреча», – сказано в письме пресс-службы.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. Полиция начала расследование.
При этом Себастьян Мичел обвинил временное правительство в том, что оно не предпринимает нужных мер для обеспечения безопасности Арсе.
«Мы не видели никаких заявлений на этот счет со стороны главы МВД Артуро Мурильо, так что мы понимаем, что предоставлены сами себе и абсолютно не обеспечены защитой», – заявил он.
Напомним, выборы президента состоялись в Боливии 18 октября. Луис Арсе победил, набрав 55,1% голосов. За кандидатуру его главного оппонента – бывшего президента Боливии Карлоса Месу проголосовали 28,83% избирателей.
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Неизвестные совершили покушение на президента Боливии
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Фото: РЕЙТЕР