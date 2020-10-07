Неизвестные пытаются захватить офис золотодобывающей компании "Кумтор" в Бишкеке

Рудник Кумтор. Архивное фото

– сказал он. По его словам, охране пока удается сдерживать натиск., – отметил собеседник информационного агентства.Он также сообщил, что сотрудники компании обратились за помощью к народным дружинам, обещавшим в ближайшее время направить на место своих людей.Совместное предприятие "Кумтор", которое занимается разработкой одноименного золоторудного месторождения в Иссык-Кульской области, является главным налогоплательщиком Кыргызстана. Настолько крупным, что в стране на уровне правительства принято считать ВВП страны с учетом и без учета вклада "Кумтора". По прогнозам, в этом году предприятие планировало добыть в Кыргызстане 16,17 – 17,42 т золота.В компании работают около 3,4 тысячи человек.