Группа неизвестных предприняла попытку захвата в столице Кыргызстана офиса крупной золотодобывающей компании "Кумтор". Об этом ТАСС сообщил сотрудник компании.
Рудник Кумтор. Архивное фото
"В офис прибыли неизвестные лица и пытаются силой проникнуть в помещения компании", – сказал он. По его словам, охране пока удается сдерживать натиск. "Направлен сигнал в правоохранительные органы, однако они пока не реагируют", – отметил собеседник информационного агентства.
Он также сообщил, что сотрудники компании обратились за помощью к народным дружинам, обещавшим в ближайшее время направить на место своих людей.
Совместное предприятие "Кумтор", которое занимается разработкой одноименного золоторудного месторождения в Иссык-Кульской области, является главным налогоплательщиком Кыргызстана. Настолько крупным, что в стране на уровне правительства принято считать ВВП страны с учетом и без учета вклада "Кумтора". По прогнозам, в этом году предприятие планировало добыть в Кыргызстане 16,17 – 17,42 т золота.
В компании работают около 3,4 тысячи человек.
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Неизвестные пытаются захватить офис золотодобывающей компании "Кумтор" в Бишкеке
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Фото: РЕЙТЕР