Неизвестные оставили Трампу послание над резиденцией

Фото очевидцев из соцсетей. Надпись на баннере: «Трамп – худший президент всех времен».

На одном из баннеров было написано «Трамп – худший президент всех времен», а на другом – «Трамп, ты жалкий неудачник, убирайся обратно в Москву!». Фото и видео произошедшего разлетелись по соцсетям.Дональд Трамп покинул президентский пост 20 января. Из Белого дома он направился во Флориду.