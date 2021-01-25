В штате Флорида, недалеко от резиденции 45-го президента США Дональда Трампа, были замечены самолеты с баннерами, оскорбляющими бывшего главу государства. Об этом пишет Lenta.ru.
На одном из баннеров было написано «Трамп – худший президент всех времен», а на другом – «Трамп, ты жалкий неудачник, убирайся обратно в Москву!». Фото и видео произошедшего разлетелись по соцсетям.
Фото очевидцев из соцсетей. Надпись на баннере: «Трамп – худший президент всех времен».
Дональд Трамп покинул президентский пост 20 января. Из Белого дома он направился во Флориду.
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Неизвестные оставили Трампу послание над резиденцией
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