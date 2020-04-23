Неизвестные науке беспозвоночные с песчаных пляжей оказались под угрозой исчезновения

Биологи выяснили, что в песке морских пляжей живут разнообразные и ранее неизвестные микроскопические животные. Зачастую они погибают из-за туристов, которые вытаптывают пляжи, пишет ТАСС.
Анализ ДНК с пляжей средиземноморского острова Азинара показал, что в чистом песке подобных пляжей живут разнообразные микроскопические (размером около 1 мм) животные, многие из которых до сих пор неизвестны науке. Их существованию угрожает вытаптывание, говорят ученые.
Исследователи выяснили, что таких беспозвоночных не только много, но они крайне разнообразны: на кусочке пляжа размером в несколько квадратных сантиметров могут обитать сотни экземпляров и десятки видов. В ходе работы ученые выявили примерно 200 видов беспозвоночных, более 80 из них оказались новыми видами. Кроме того, биологи нашли свыше 640 так называемых условных видов, среди них также могут быть неизвестные науке.
По словам одного из авторов исследования биолога из МГУ Вячеслава Иваненко, работа ученых по сложности отчасти напоминала методы, которые используются в криминалистике.
"Подобные работы поставлены на поток в изучении бактерий, но в изучении беспозвоночных этот метод применяется недавно, и есть ряд методологических трудностей. Одна из трудностей — это то, что при выделении ДНК таким способом животные не сохраняются для изучения под микроскопом. Другое ограничение метода — это чувствительность, которая не всегда показывает межвидовые различия", — пояснил Иваненко.
Кроме того, ученые сравнили пляжи, которые посещает разное количество людей. Оказалось, что даже при небольшом числе туристов количество обитающих в песке беспозвоночных сокращается. Таким образом, сохранение отдельных пляжей или их участков полностью закрытыми для посещения обоснованно с точки зрения науки и необходимо для того, чтобы сохранять биоразнообразие охраняемых территорий, уверены авторы исследования.
Фото: ТАСС
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Неизвестные науке беспозвоночные с песчаных пляжей оказались под угрозой исчезновения
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