Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+7 oC
USD: 2.47
EUR: 2.66
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Неизвестные науке беспозвоночные с песчаных пляжей оказались под угрозой исчезновения

Неизвестные науке беспозвоночные с песчаных пляжей оказались под угрозой исчезновения

Биологи выяснили, что в песке морских пляжей живут разнообразные и ранее неизвестные микроскопические животные. Зачастую они погибают из-за туристов, которые вытаптывают пляжи, пишет ТАСС.


Анализ ДНК с пляжей средиземноморского острова Азинара показал, что в чистом песке подобных пляжей живут разнообразные микроскопические (размером около 1 мм) животные, многие из которых до сих пор неизвестны науке. Их существованию угрожает вытаптывание, говорят ученые.

Исследователи выяснили, что таких беспозвоночных не только много, но они крайне разнообразны: на кусочке пляжа размером в несколько квадратных сантиметров могут обитать сотни экземпляров и десятки видов. В ходе работы ученые выявили примерно 200 видов беспозвоночных, более 80 из них оказались новыми видами. Кроме того, биологи нашли свыше 640 так называемых условных видов, среди них также могут быть неизвестные науке.

По словам одного из авторов исследования биолога из МГУ Вячеслава Иваненко, работа ученых по сложности отчасти напоминала методы, которые используются в криминалистике. 

"Подобные работы поставлены на поток в изучении бактерий, но в изучении беспозвоночных этот метод применяется недавно, и есть ряд методологических трудностей. Одна из трудностей — это то, что при выделении ДНК таким способом животные не сохраняются для изучения под микроскопом. Другое ограничение метода — это чувствительность, которая не всегда показывает межвидовые различия", — пояснил Иваненко.

Кроме того, ученые сравнили пляжи, которые посещает разное количество людей. Оказалось, что даже при небольшом числе туристов количество обитающих в песке беспозвоночных сокращается. Таким образом, сохранение отдельных пляжей или их участков полностью закрытыми для посещения обоснованно с точки зрения науки и необходимо для того, чтобы сохранять биоразнообразие охраняемых территорий, уверены авторы исследования.

Фото: ТАСС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Психиатры: «Обывательская реакция на угрозу COVID-19 очень инфантильная»
Сенатор Андрей Иванец: «Новейшие разработки задействованы в борьбе с коронавирусом»
Специалист рассказал, у каких переболевших коронавирусом пациентов лучше вырабатываются антитела
Сколько получают доноры плазмы для зараженных коронавирусом в Беларуси
Директор РНПЦ трансфузиологии рассказал, сколько белорусов стали донорами плазмы для зараженных COVID-19
Неизвестные науке беспозвоночные с песчаных пляжей оказались под угрозой исчезновения
Фрагменты фундаментов, вещи из прошлого и ландшафтные скульптуры: реконструкция в парке им. Янки Купалы завершится к 9 мая
Разработки для умных часов и технологии компьютерного зрения — какие стартапы в сфере искусственного интеллекта продвигают сейчас в ПВТ
Мы посмотрели, как дезинфицируют банкоматы, инфокиоски и наличные
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
мнение
Юрий ТЕРЕХ
О яблонях и яблоках
Когда запустят Белорусскую интегрированную сервисно-расчетную систему и как будут работать ID-карты
Электронные базы захоронений, информационные терминалы и удаленная уборка: какие новинки появились на кладбищах перед Радуницей
Влияние врожденных генетических мутаций на старение оказалось сильнее приобретенных
Байопик о Уитни Хьюстон снимут в Голливуде
Бюст Героя Советского Союза Иона Солтыса установят в Минске
Фоторепортаж: войска РХБ проводят дезинфекцию военных объектов
Техника, вышки и беспилотники. В Минлесхозе обсудили подготовку к пожароопасному сезону
В Березинском заповеднике обнаружено новое место произрастания редкого растения
Под Минском обнаружили тело пропавшего без вести мужчины
SpaceX запустила седьмую группу интернет-спутников
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ленин будет жить
Авторы
СКАНИРУЙТЕ