В январе –апреле 2021 года субъекты хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировали 60% доходов бюджета Минской области, передает БЕЛТА.
По информации Миноблисполкома, платежи субъектов негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях Минской области в январе – апреле текущего года составили 60%. В бюджет от них поступило 880,6 млн рублей налогов и платежей, в том числе из организаций – 834,4 млн рублей, или 56,9%, индивидуальными предпринимателями – 46,2 млн рублей, или 3,1%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от субъектов хозяйствования в сопоставимых ценах увеличены на 7,7%, или на 62,7 млн рублей.
Фото: pixabay.com
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Негосударственным сектором в январе – апреле сформировано 60% бюджета Минской области
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