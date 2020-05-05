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  2. Нефть продолжает дорожать: Brent приближается к отметке $ 29

Нефть продолжает дорожать: Brent приближается к отметке $ 29

Цены на нефть продолжают расти после вступления в силу с 1 мая соглашения альянса ОПЕК+ о сокращении добычи.

Нефтяные котировки заметно подросли в понедельник, а сегодня тенденция на укрепление сохранилась.

По данным биржевых торгов на 9.50 по белорусскому времени, июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6,4% до 28,85 доллара за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в июне растет на 9,1% до 22,27 доллара за баррель.

Напомним, сделка ОПЕК+ предполагает, что 23 страны, среди которых Саудовская Аравия и России, в мае-июне сократят добычу нефти на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки. Эти меры направлены на стабилизацию нефтяного рынка, который стало штормить на фоне пандемии коронавируса и последовавшего резкого падения спроса на нефть.

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Фото: Рейтер
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