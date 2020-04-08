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  2. Нефть подорожала перед встречей ОПЕК+

Нефть подорожала перед встречей ОПЕК+

Мировая стоимость нефти утром 8 апреля увеличилась в надежде на достижение новых договоренностей ОПЕК+ по снижению добычи, что видно из данных торгов, пишет РИА Новости.

По состоянию на 8.02 по минскому времени, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 2,51% до 32,67 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 5,76% до 24,99 доллара за баррель.

По ожиданиям участников рынка, встреча ОПЕК+ в четверг будет более успешной, чем в начале марта. ОПЕК+ собирается 9 апреля обсудить возможное сокращение добычи нефти, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

В начале марта такие переговоры альянса провалились. Решение не было принято ни по предложению России просто продлить сделку ОПЕК+, чтобы затем принять более взвешенное решение, ни по идее Саудовской Аравии углубить сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В результате с 1 апреля сделка была прекращена.

Оптимизм перед встречей ОПЕК+ перевешивает статистику Американского института нефти (API), согласно которой запасы нефти в США по результатам прошедшей недели подскочили сразу на 11,9 миллиона баррелей. Официальные сведения американского министерства энергетики будут размещены вечером. Аналитики предполагают, что ведомство сообщит о росте запасов на 9,2 миллиона баррелей.
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