При коронавирусе люди замечают разные симптомы: потерю обоняния, ухудшение работы легких или печени и многие другие. Ряд проблем, с которыми сталкиваются пациенты с COVID-19, пополнили еще и болезни почек. О причинах развития данного недуга в программе "О самом главном" рассказал главный внештатный специалист-нефролог Москвы Олег Котенко.
– Причин ухудшения работы почек при коронавирусе может быть несколько. Это и непосредственное воздействию вируса на ткань органа, последствия цитокинового шторма, срыв иммунных реакций, развитие аутоиммунных заболеваний. Есть еще одна причина – действие тех лекарств, которые применяют при лечении COVID-19. Их токсическое действие может сказаться на функции почек, – рассказал Олег Котенко.
При осложнениях на почки, по словам врача, будут замечаться отеки, немотивированная утомляемость и слабость.
– Фактически человек, который вдруг почему-то почувствовал, что выздоравливает от своей инфекции, вступает во вторую волну заболевания, – обратил внимание специалист.
При обнаружении перечисленных симптомов необходимо сдать мочу, а после по назначению врача сделать биохимический анализ крови.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
2026
Нефролог объяснил, когда при коронавирусе возникают нарушения в работе почек
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