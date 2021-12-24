Неформальная встреча руководителей стран СНГ пройдет 28 декабря в Санкт-Петербурге

Традиционная неформальная встреча руководителей стран СНГ пройдет по инициативе главы России Владимира Путина в Санкт-Петербурге 28 декабря. Это подчеркнули в пресс-службе Кремля, пишет ТАСС.
"В мероприятии примут участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев", – уточняется в сообщении.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко могут также провести отдельную встречу в Санкт-Петербурге 28 декабря.