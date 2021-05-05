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Неформальная встреча Лукашенко с Додоном: поговорили по душам, обсудили санкции, политику и не только

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел неформальную встречуу с председателем партии социалистов Республики Молдова, экс-президентом этой страны Игорем Додоном, передает корреспондент БЕЛТА.


Глава государства тепло приветствовал Игоря Додона, отметив, что его приезд как раз пришелся на светлые праздничные дни: "Молодец, что приехал! Не приехать не мог. Потому что, действительно, в свое время ты уже настолько завязался тут с хорошими общими белорусско-молдавскими делами. Особенно в гуманитарном плане".

"Спасибо, что есть возможность встретиться, пообщаться, обменяться опытом и мнениями о том, что происходит в мире. Мы видим, что очень непросто и в нашем регионе. У вас было непросто, но у вас уже вроде бы успокоилось", - сказал в ответ Игорь Додон.

Он отметил, что в эти дни в Беларуси проходит официальный визит спикера молдавского парламента, в программе - встречи в Национальном собрании, правительстве, ряд знаковых памятных мероприятий.

Встреча проходила за городом. "Я здесь у вас в первый раз", - подчеркнул Игорь Додон.

Александр Лукашенко на это заметил, что нечасто приглашает зарубежных гостей к себе домой. "У меня не принято приглашать домой. Думаю, может, не понравится", - сказал он. Тем не менее глава государства отметил, что порой принимает здесь гостей. В их числе, например, были лидеры России и Китая.


"Ты же читал, наверное, про мое "золотое дно" и дворцы...Тебе, думаю, покажу "золотое дно" - с юмором заметил белорусский лидер.

"Я эти глупости не читаю", - ответил Игорь Додон.

Александр Лукашенко пригласил гостя в достаточно скромный по размерам, но со вкусом сделанный и обустроенный деревянный дом. "Это мой любимый дворец", - сказал он.

Президент рассказал и о своем подсобном хозяйстве. Как известно, глава белорусского государства увлекается сельским хозяйством и часто лично экспериментирует, проверяя те или иные наработки отечественных ученых-аграриев. "Там у меня целая ферма - лошади, кролики, страусы… И сельскохозяйственная техника. У меня через дорогу 37 га земли. Не моих, а местного кооператива", - провел небольшую экскурсию Александр Лукашенко.

Он рассказал, что в свое время его вдохновила природа этого места. "Сейчас мы с тобой сфотографируемся возле моего дуба. Один, второй и там три. Они уже старенькие и как-то болели. Я их спасаю. Лет 20, сколько здесь живу, я их все время спасаю. Когда начали за ними ухаживать - отозвалась природа", - поделился личной историей глава государства.



Будет дополнено

Фото: БЕЛТА
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