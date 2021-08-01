Недосеков: все, что было в моих силах, отдал в секторе

Прыгун в высоту Максим Недосеков, повторив свой же рекорд Беларуси 2 метра 37 сантиметров, сегодня завоевал бронзу Олимпийских игр я Токио. Катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери разделили золото, остановившись на той же высоте, что и белорусский легкоатлет. Они обошли его только по дополнительным показателям. После завоевания медали белорус поделился эмоциями в микст-зоне Национального олимпийского стадиона Японии.



– Я в шоке, что у меня третье место при такой конкуренции. У них два золота. У меня при таком же результате бронза. Круто! Я очень доволен. Золото для меня слишком рано. 23 года. Нельзя торопиться.– Да, тогда будет пик моей формы.– Был уверен в том, что буду претендовать на медали. Боролся до последнего. Все, что было в моих силах, отдал в секторе.– Да, потому что конкуренты взяли 2,35 с первой попытки. У меня не получилось. В любом случае, если бы прыгнул хорошо, мог бы быть в тройке. И разницы не было, какая это высота – 2,35 или 2,37.– Думал о семье, родственниках. Эмоции действительно зашкаливали от этого.– Я очень доволен бронзой.– Трудно сказать. Но психология всегда была в технических видах. Переносы высот, которыми пытаешься воздействовать на противника. Это реально как война.– Конечно. Я уверен, что в психологическом плане я сильнее всех здесь.– Не знаю, какие у нее сейчас эмоции. Сидит, наверное, руки трясутся. Это ее первая Олимпиада. Мы приехали. И сразу с медалью. Благодарен всем за подготовку. Выступление в финале – это несколько часов А сколько было подготовки, нервов, работы над психологической устойчивостью. В нашей команде я, наверное, войду в топ-3 по уверенности в себе.– Иван Литвинович – просто молодец. Парень сделал свое дело. И Владислав Гончаров тоже выступил отлично. Хотя он, конечно, сильно расстроился. Четвертое место, наверное, самое обидное, которое может быть. В целом рад, что белорусы показывают хорошие результаты на международной арене.– Конкретного человека нет. Посвящаю медаль всем своим родственникам, болельщикам и тем людям, которые помогли мне подготовиться к этой Олимпиаде.– Нет, я был уверен в себе.– Все идет от головы. Спортсмены подготовлены к Олимпийским играм очень хорошо. В любом виде спорта.– Что-то похожее с тем, что было на II Европейских играх, когда мы тоже жили в деревне. Помнится, идешь, встречаешь людей в национальной одежде. Все очень классно.– Да нет. Это моя работа. Я приехал сюда не отдыхать, а выступать.– Пожалуй, единственная проблема в том, что я сплю, а на меня течет кондиционер. Ночью от этого просыпаюсь иногда. Выключать его приходится или что-то подставлять под воду. Есть нюансы. Но в целом меня все устраивает.– Ну да. Завтра у меня награждение. А, наверное, послезавтра улетаю.– Не осознал пока. Нужно пойти, пообщаться с родственниками, может, даже поплакать от радости.