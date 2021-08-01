Недосеков: все, что было в моих силах, отдал в секторе

Прыгун в высоту Максим Недосеков, повторив свой же рекорд Беларуси 2 метра 37 сантиметров, сегодня завоевал бронзу Олимпийских игр я Токио. Катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери разделили золото, остановившись на той же высоте, что и белорусский легкоатлет. Они обошли его только по дополнительным показателям. После завоевания медали белорус поделился эмоциями в микст-зоне Национального олимпийского стадиона Японии.
– Я в шоке, что у меня третье место при такой конкуренции. У них два золота. У меня при таком же результате бронза. Круто! Я очень доволен. Золото для меня слишком рано. 23 года. Нельзя торопиться.
– Через три года на Олимпийских играх в Париже будет в самый раз?
– Да, тогда будет пик моей формы.
– Уровень конкуренции сегодня просто зашкаливал. Сразу семь человек взяли высоту 2 метра 33 сантиметра.
– Был уверен в том, что буду претендовать на медали. Боролся до последнего. Все, что было в моих силах, отдал в секторе.
– 2,35. Как приняли решение о переносе двух попыток на следующую высоту? Сразу после неудачной первой попытки?
– Да, потому что конкуренты взяли 2,35 с первой попытки. У меня не получилось. В любом случае, если бы прыгнул хорошо, мог бы быть в тройке. И разницы не было, какая это высота – 2,35 или 2,37.
– Перед выполнением второй попытки на 2,39 вы в первый раз за все время подготовки к сегодняшним прыжкам взялись за лицо. Что это был за жест?
– Думал о семье, родственниках. Эмоции действительно зашкаливали от этого.
– Вы покорили такую же высоту, как и оба обладателя золота, но при этом у вас бронза. Может, от этого остался какой-то осадок?
– Я очень доволен бронзой.
– Чего в прыжках в высоту больше: психологии или математического расчета?
– Трудно сказать. Но психология всегда была в технических видах. Переносы высот, которыми пытаешься воздействовать на противника. Это реально как война.
– Вы чувствуете себя победителем в этой войне?
– Конечно. Я уверен, что в психологическом плане я сильнее всех здесь.
– Скажите, пожалуйста, пару слов о тренере.
– Не знаю, какие у нее сейчас эмоции. Сидит, наверное, руки трясутся. Это ее первая Олимпиада. Мы приехали. И сразу с медалью. Благодарен всем за подготовку. Выступление в финале – это несколько часов А сколько было подготовки, нервов, работы над психологической устойчивостью. В нашей команде я, наверное, войду в топ-3 по уверенности в себе.
– Вчера в копилке белорусской сборной появилась первая медаль. Это как-то помогло вам психологически?
– Иван Литвинович – просто молодец. Парень сделал свое дело. И Владислав Гончаров тоже выступил отлично. Хотя он, конечно, сильно расстроился. Четвертое место, наверное, самое обидное, которое может быть. В целом рад, что белорусы показывают хорошие результаты на международной арене.
– Кстати, Иван Литвинович сказал, что посвящает медаль своей ушедшей из жизни бабушке. А есть ли кто-то, кому хотели бы посвятить награду вы?
– Конкретного человека нет. Посвящаю медаль всем своим родственникам, болельщикам и тем людям, которые помогли мне подготовиться к этой Олимпиаде.
– Давления, что у нас долго не было медалей этих Игр не испытывали?
– Нет, я был уверен в себе.
– Как думаете сколько наград ОИ еще будет у белорусской сборной?
– Все идет от головы. Спортсмены подготовлены к Олимпийским играм очень хорошо. В любом виде спорта.
– Как вам вообще атмосфера Олимпиады?
– Что-то похожее с тем, что было на II Европейских играх, когда мы тоже жили в деревне. Помнится, идешь, встречаешь людей в национальной одежде. Все очень классно.
– Карантин вас не напрягает?
– Да нет. Это моя работа. Я приехал сюда не отдыхать, а выступать.
– Некоторые спортсмены сетуют на бытовые условия. Что скажете об Олимпийской деревне? Может, есть какие-то проблемы?
– Пожалуй, единственная проблема в том, что я сплю, а на меня течет кондиционер. Ночью от этого просыпаюсь иногда. Выключать его приходится или что-то подставлять под воду. Есть нюансы. Но в целом меня все устраивает.
– Согласно противоковидным мерам в ближайшее время вы ведь должны покинуть Токио?
– Ну да. Завтра у меня награждение. А, наверное, послезавтра улетаю.
– Сегодня лучший день в вашей жизни?
– Не осознал пока. Нужно пойти, пообщаться с родственниками, может, даже поплакать от радости.
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Недосеков: все, что было в моих силах, отдал в секторе
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