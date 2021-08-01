Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.97
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Недосеков: все, что было в моих силах, отдал в секторе

Недосеков: все, что было в моих силах, отдал в секторе

Прыгун в высоту Максим Недосеков, повторив свой же рекорд Беларуси 2 метра 37 сантиметров, сегодня завоевал бронзу Олимпийских игр я Токио. Катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери разделили золото, остановившись на той же высоте, что и белорусский легкоатлет. Они обошли его только по дополнительным показателям. После завоевания медали белорус поделился эмоциями в микст-зоне Национального олимпийского стадиона Японии.


– Я в шоке, что у меня третье место при такой конкуренции. У них два золота. У меня при таком же результате бронза. Круто! Я очень доволен. Золото для меня слишком рано. 23 года. Нельзя торопиться. 

– Через три года на Олимпийских играх в Париже будет в самый раз?

– Да, тогда будет пик моей формы.

 Уровень конкуренции сегодня просто зашкаливал. Сразу семь человек взяли высоту 2 метра 33 сантиметра.

– Был уверен в том, что буду претендовать на медали. Боролся до последнего. Все, что было в моих силах, отдал в секторе.

– 2,35. Как приняли решение о переносе двух попыток на следующую высоту? Сразу после неудачной первой попытки?

– Да, потому что конкуренты взяли 2,35 с первой попытки. У меня не получилось. В любом случае, если бы прыгнул хорошо, мог бы быть в тройке. И разницы не было, какая это высота – 2,35 или 2,37. 


– Перед выполнением второй попытки на 2,39 вы в первый раз за все время подготовки к сегодняшним прыжкам взялись за лицо. Что это был за жест?

– Думал о семье, родственниках. Эмоции действительно зашкаливали от этого.

– Вы покорили такую же высоту, как и оба обладателя золота, но при этом у вас бронза. Может, от этого остался какой-то осадок?

– Я очень доволен бронзой.

– Чего в прыжках в высоту больше: психологии или математического расчета?

– Трудно сказать. Но психология всегда была в технических видах. Переносы высот, которыми пытаешься воздействовать на противника. Это реально как война. 

– Вы чувствуете себя победителем в этой войне?

– Конечно. Я уверен, что в психологическом плане я сильнее всех здесь.

– Скажите, пожалуйста, пару слов о тренере.

– Не знаю, какие у нее сейчас эмоции. Сидит, наверное, руки трясутся. Это ее первая Олимпиада. Мы приехали. И сразу с медалью. Благодарен всем за подготовку. Выступление в финале – это несколько часов А сколько было подготовки, нервов, работы над психологической устойчивостью. В нашей команде я, наверное, войду в топ-3 по уверенности в себе. 


– Вчера в копилке белорусской сборной появилась первая медаль. Это как-то помогло вам психологически?

– Иван Литвинович – просто молодец. Парень сделал свое дело. И Владислав Гончаров тоже выступил отлично. Хотя он, конечно, сильно расстроился. Четвертое место, наверное, самое обидное, которое может быть. В целом рад, что белорусы показывают хорошие результаты на международной арене.

– Кстати, Иван Литвинович сказал, что посвящает медаль своей ушедшей из жизни бабушке. А есть ли кто-то, кому хотели бы посвятить награду вы?

– Конкретного человека нет. Посвящаю медаль всем своим родственникам, болельщикам и тем людям, которые помогли мне подготовиться к этой Олимпиаде. 

– Давления, что у нас долго не было медалей этих Игр не испытывали?

– Нет, я был уверен в себе.

– Как думаете сколько наград ОИ еще будет у белорусской сборной?

– Все идет от головы. Спортсмены подготовлены к Олимпийским играм очень хорошо. В любом виде спорта. 


– Как вам вообще атмосфера Олимпиады?

– Что-то похожее с тем, что было на II Европейских играх, когда мы тоже жили в деревне. Помнится, идешь, встречаешь людей в национальной одежде. Все очень классно. 

– Карантин вас не напрягает?

– Да нет. Это моя работа. Я приехал сюда не отдыхать, а выступать.

– Некоторые спортсмены сетуют на бытовые условия. Что скажете об Олимпийской деревне? Может, есть какие-то проблемы?

– Пожалуй, единственная проблема в том, что я сплю, а на меня течет кондиционер. Ночью от этого просыпаюсь иногда. Выключать его приходится или что-то подставлять под воду. Есть нюансы. Но в целом меня все устраивает. 


– Согласно противоковидным мерам в ближайшее время вы ведь должны покинуть Токио?

– Ну да. Завтра у меня награждение. А, наверное, послезавтра улетаю.

– Сегодня лучший день в вашей жизни?

– Не осознал пока. Нужно пойти, пообщаться с родственниками, может, даже поплакать от радости.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Выходка Тимановской вызвала возмущение у белорусской общественности
Около 29 тыс. абитуриентов наберут на бюджетное обучение в высшие учебные заведения Беларуси
Карпенко: повышение платы за обучение в вузах полностью обоснованное
БПЦ рассматривает вопрос получения священниками дополнительного педагогического образования
В Минске автомобиль врезался в автобус - погиб ребенок
"Допускать к старту спортсменку, которая вытирает ноги о сборную страны, было бы неправильно", - ОНТ о ситуации с Тимановской
Более 24 тысяч случаев COVID-19 выявили в Великобритании за сутки
В турецкой провинции Анталья в результате пожара погибли семь человек
«Эгоцентризм этого человека перешёл все рамки»: девушка Милоша Биковича рассказала о расставании с актером
Полиция Берлина провела 500 задержаний на несанкционированных акциях ковид-диссидентов
мнение
Николай ЩЕКИН
«Самое страшное, что можно вообразить, — это желать нищеты своему народу»
Торжество бегуний из Ямайки и рекорды в плавании: главное на Олимпиаде за выходные
В Эстонии назвали число вакцинированных от коронавируса
Золото в прыжках на батуте, бронза в прыжках в высоту и надежда на женскую борьбу: главное о выступлении белорусов на Олимпиаде за выходные
В Академии МВД сегодня состоялось зачисление абитуриентов
На острове Эланд в Швеции обнаружили следы самого большого старинного замка
В Словакии стартовала лотерея для мотивации жителей к вакцинации от коронавируса
Китайские спортсмены сохраняют лидерство в медальном зачете Олимпиады
Недосеков: все, что было в моих силах, отдал в секторе
Наумова: я отдала на помосте все силы
Лукашенко поздравил Максима Недосекова с завоеванием бронзовой медали в Токио
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Это ж надо было такими уродиться…
Кипр ввел новые ограничения для невакцинированных жителей и туристов
Музей уникального обмундирования и военной техники открылся в Бресте
Спасены около 400 мигрантов из деревянной лодки в Средиземном море
Санэпидслужба обновила список мест, где ограничено или запрещено купание
Итальянский бегун Марсель Джейкобс выиграл олимпийскую стометровку
В Вороновском районе легковушка насмерть сбила пешехода
Юлимар Рохас с мировым рекордом завоевала олимпийское золото в тройном прыжке
Президент НОК Беларуси поздравил Максима Недосекова с бронзой на Олимпиаде
Этнопраздник «У госцi да радзiмiчаў» берет не масштабом, а атмосферой
Тяжелоатлетка Дарья Наумова оказалась далека от олимпийского пьедестала
мнение
Михаил КУЧКО
О чем госпожа Фишер молчит как рыба об лед
Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль Олимпиады в прыжках в высоту
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Исландии
Рапиристы Франции выиграли командный турнир на Играх в Токио
В Могилевской области за сутки дважды горело сено
В Горецком районе спасатели деблокировали водителя фуры
Легкоатлетка Кристина Тимановская покидает Игры в Токио
В Казахстане зафиксировали новый коронавирусный антирекорд
Герман: с нами в самолете летели люди, у которых выявили COVID-19 – в Токио нас посадили на карантин
Легкая атлетика. Эльвира Герман не вышла в финал ОИ на 100 м с барьерами
В Беларуси за сутки в лесах потерялись два человека
Баскетболисты Словении обыграли испанцев в матче олимпийского турнира
В Новогрудском районе огнем уничтожено 60 т сена
Средневековый склеп с останками десятков христиан обнаружили в Севастополе
Авторы