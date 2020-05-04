Недорогой кросс-седан Citroen рассекретили до премьеры

В Китае рассекретили недорогой Citroen C3L, который будет выпускать СП PSA-Dongfeng. Речь идет о кросс-седане, который, видимо, построен на переднеприводной платформе PF1, на которой сделан «Ситроен» C3-XR.





У автомобиля не только увеличенный дорожный просвет — 18 мм, по своим габаритам он также превосходит одноклассников. Длина новинки 4505 мм, при этом у Renault Logan Stepway этот параметр составляет 4368 мм, у Volkswagen Polo Sedan — 4384 мм, у Hyundai Solaris — 4405 мм, у Lada Vesta — 4410 мм.





Колесная база Citroen C3L составляет 2655 мм.

Вседорожный характер автомобиля подчеркивает пластиковый обвес по низу кузова, в том числе на арках.

Ситроеновский логотип интегрирован в хромированный элемент, который расположен во всю ширину кузова.









Автомобиль получит вертикальные светодиодные противотуманки.

Кросс-седан, как ожидается, получит трехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра, выдающий 116 л.с. и 190 Нм крутящего момента, работающий в паре с шестиступенчатым роботом.





Цена новинки, по прогнозам, не превысит 110 000 юаней (около 15 600 долларов).





Источник: autohome



