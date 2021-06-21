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Неделя молодежи стартовала в Беларуси

В стране началась Неделя молодежи. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА рассказал замминистра образования Александр Кадлубай.

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– Каждый год в последнее воскресенье первого летнего месяца в Беларуси празднуется День молодежи. С 21 по 27 июня в нашей стране объявлена Неделя молодежи, – пояснил заместитель министра. 

Как добавил представитель ведомства, молодежь сегодня – это  почти 30% населения планеты. 

– По данным Национального статистического комитета, в нашей стране проживает около 1,7 млн молодых людей: это примерно каждый пятый житель. Интересы молодежи, как одной из самых активных категорий граждан, учитываются при определении однонациональных приоритетов Беларуси, – пояснил специалист. 

В реализации государственной молодежной политики задействованы все государственные органы и организации, общественные объединения, все гражданское общество. 

– Таким образом, создана эффективная система социальных, экономических, политических, организационных и иных мер, ориентированных на поддержку молодых людей. На финансирование мероприятий подпрограммы "Молодежная политика" государственной программы "Образование и молодежная политика" на 2021–2025 годы будет направлено BYN 10 млн, – поделился Александр Кадлубай. 

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Фото: Александр КУШНЕР
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