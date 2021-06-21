Неделя молодежи стартовала в Беларуси

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– пояснил заместитель министра.Как добавил представитель ведомства, молодежь сегодня – это почти 30% населения планеты.– пояснил специалист.В реализации государственной молодежной политики задействованы все государственные органы и организации, общественные объединения, все гражданское общество.– поделился Александр Кадлубай.