Неделя детской безопасности стартовала в Могилевской области

Неделя детской безопасности объявлена в Могилевской области с 25 по 31 октября. Как сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, главная ее цель – своевременное предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних.







С начала года на дорогах области произошло 50 аварий, в которых два ребенка погибли и 59 получили различные травмы. В ГАИ отметили, что впереди школьные каникулы, поэтому важно напомнить ребятам о безопасном поведении на дороге. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать досуг своих детей, ежедневно напоминать им о мерах безопасности, объяснять, как правильно вести себя на дороге.

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