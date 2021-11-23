Недельный показатель распространения COVID-19 в Германии впервые достиг почти 400 случаев на 100 тыс. человек

Согласно данным берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется минздраву ФРГ), 23 ноября данный показатель сложился на уровне 399,8. В понедельник он достигал значения 386,5, неделю назад – 312,4, а месяц назад – 100. За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в Германии получили 45 326 пациентов. За все время диагноз COVID-19 в стране подтвердили у 5 430 911 человек. Вылечились 4 680 000 пациентов.От последствий заболевания, вызываемого COVID-19, за последние 24 часа в Германии умерли 309 пациентов. За все время инфекция унесла жизни 99 433 человек. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней – важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни – составляет 5,28.