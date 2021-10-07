Недалеко от белорусско-литовской границы обнаружен труп гражданина Шри-Ланки

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Пограничники обнаружили его 5 октября. Мужчина лежал в кустах в 500 метрах от государственной границы с Литвой. Рядом с ним были мобильный телефон, банковские карточки и документы. Согласно ним, это был 29-летний гражданин Шри-Ланки Ригаван Кирушантан.Официальный представитель Полоцкого погранотряда Денис Глебко рассказала, что данный гражданин входил в группу лиц, которых литовские силовики пытались неоднократно незаконно вытеснить на территорию Беларуси. По данному факту проводится разбирательство.Как добавила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько, следователи опросили местных жителей, назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.