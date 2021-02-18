Небольшой самолет упал в озеро в Швейцарии

Небольшой самолет упал в Боденское озеро по пути к расположенному на берегу аэродрому Альтенрайн на севере Швейцарии. Пилота удалось спасти, сообщает Associated Press.

Информация об исчезновении самолета поступила днем в четверг, после чего спасательные службы начали активные поиски.

На борту находился только пилот. Его обнаружили около города Штаад. Мужчина был доставлен в больницу с переохлаждением.

Полиция сообщила, что 70-летний немец, житель Швейцарии, прилетел из Локарно на юге Швейцарии на своем двухмоторном самолете Piper.

Поскольку спасатели не смогли найти обломки из-за густого тумана над озером, пока не понятно, что стало причиной катастрофы.

По материалам БЕЛТА