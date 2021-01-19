БАТЭ начал подготовку к сезону в футбольном манеже.

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Начнем с того, что в клубах с нового сезона вводится фиксированный потолок зарплат, а Министерство спорта и туризма исключило футбол из перечня приоритетных видов спорта на 2021 год «в связи с отсутствием установленных критериями результатов на протяжении полных двух олимпийских циклов, досрочной утратой шансов квалифицироваться на XXXII летние Олимпийские игры». Помимо прочего, это значит, что объем финансовых средств, выделяемых для обеспечения подготовки и участия белорусских спортсменов в международных спортивных мероприятиях, будет сокращен. Такое положение дел, конечно, вызвало в футбольных кругах повсеместный ропот и даже открытое негодование, но это неудивительно и вполне естественно. Потому что футболисты у нас уже давно стали особой спортивной кастой, которая привыкла много брать, но мало давать взамен. Вот и возроптали, почувствовав, надо полагать, себя обиженными и ущемленными.Однако давайте вместе зададимся кое-какими вопросами. Например, таким: когда в последний раз мы искренне радовались успехам нашей футбольной сборной? Ну, или просто радовались. Хоть чуть-чуть. Или таким: когда нас по-хорошему удивляли клубы в еврокубковых турнирах? Или еще таким: сколько болельщиков ходит на стадионы в чемпионате страны? А есть ли в нашем футболе звезды? Много ли игроков выступает за границей и там на хорошем счету? Ответы, увы, будут прискорбными. В отличие от зарплат футболистов и условий, в которых живут и существуют клубы, тут-то как раз таки все чин чинарем — полный ажур. Налицо явное несоответствие и перекос — чудовищный дисбаланс. А потому и исключили футбол из списка приоритетных видов спорта. К слову, решение это не внезапное, а плановое, потому что еще в прошлом году для сборной страны ставилась вполне конкретная задача: через плей-офф Лиги наций пробиться в финальную стадию чемпионата Европы. Шанс войти в историю и сохранить за собой финансовый статус-кво имелся просто превосходный! Но наша команда с треском провалилась. Как, впрочем, всегда в последние годы.Давайте будем откровенными: белорусский футбол давно никого не радует, он превратился в вещь в себе — гонору много, а результата ноль. Финансовых средств из бюджета он вытягивал при этом неоправданно много, как теленок, который давно вырос до состояния огромного быка, но при этом не стал самостоятельным, сильным и ловким, а инфантильно продолжал сосать вымя, считая это вполне естественным процессом. А другим питания не хватало — даже тем, кто, в отличие от футболистов, результат на международной арене имел. Понятно, что, привыкнув к хорошей жизни, отказаться от нее трудно, а потому повсеместные стоны игроков и клубов сегодня никого удивлять не должны: лишиться титьки и льющегося в рот молока — дело, конечно, не самое приятное, но в данном случае жизненно необходимое. Давно назрело решение привести наш футбол в чувство, встряхнуть его и заставить шевелиться.За футбол взялись, и это хорошо. Еще одно важное новшество: выезд на зарубежные сборы отныне будет упорядочен и ограничен — через строгое согласование с Министерством спорта. Вольницы больше не будет, и это тоже логично. Во-первых, клубы продолжают оставаться на государственном финансировании, а значит, средства должны тратиться рационально и подотчетно, а во-вторых, что бы ни говорили представители клубов, зимние сборы в Турции, ОАЭ и на прочих морских курортах — это больше про комфорт, чем про пользу. Привычка — вторая натура, и зима для наших футболистов давно стала едва ли не любимой порой года: по два, а то и по три длительных сбора на морях — это круто! Но очень дорого. И часто рождает, что греха таить, всякие серые финансовые схемы. И главное, совершенно не сказывается на результатах: сколько на море ни сидели и на солнышке ни грелись, а как проигрывали в первых раундах еврокубковых турниров, так и продолжают проигрывать.Хуже от того, что нынешней зимой футбольные клубы не будут вывозить деньги из страны, точно не будет. А вот лучше вполне может быть. Биатлонисты ведь тоже летом переживали, что из-за коронавируса (его, к слову, и нынче никто не отменял, так что и в целях безопасности лучше пересидеть дома) не могут готовиться в привычном режиме в Альпах, а гляди ты, как вышло: в «Раубичах» натренировались так, что выдают на-гора лучший сезон за последние лет 10! Потому что не так важно, где готовишься и тренируешься, а важно как! Если эту истину понять и принять, не ныть и не скулить, а работать, тогда и результаты придут. А вместе с ними и Турция, и ОАЭ, и море, солнце, пляж. Как награда, но не пустой аванс.