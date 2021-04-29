Сегодня на улице Ваупшасова столкнулись грузовой Renault и легковой BMW. Такая информация размещена в Telegram-канале столичной ГАИ.
По предварительной информации, 29 апреля около 9:05 водитель грузовика ехал по ул. Ваупшасова со стороны пер. Геологического в направлении МКАД. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он врезался в BMW.
В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. Водители не пострадали.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Не учел дистанцию: самосвал и BMW столкнулись на ул. Ваупшасова в Минске
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