В последний день года необходимо питаться в обычном режиме, а не ждать наступления новогодней ночи. Так считает врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова, пишет РИА Новости.
Медик объяснила, что в случаях, когда человек отказывается от еды, у него не сокращается желчный пузырь, и желчь не отходит.
– У нас нарушилась функция желчного пузыря, желчь стала густой, – добавила Нурия Дианова.
Врач также обратила внимание на то, что густая желчь не может справиться с большим количеством пищи, которое человек съедает в новогоднюю ночь. Зачастую это приводит к коллапсу в организме.
Избыточное количество съеденных блюд стимулирует сокращение желчного пузыря, из-за чего может возникнуть болевой синдром. Если же у человека еще и камни в почках, то может подняться температура, а также возникнуть тошнота, рвота и даже желтуха.
Фото: pixabay.com
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"Не трогать! Это на Новый год": врач объяснила, почему нельзя отказываться от еды до праздничной ночи
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