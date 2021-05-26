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  2. Не тост, а марш победителей: Большой театр Беларуси торжественно отметил свой 88-й день рождения

Не тост, а марш победителей: Большой театр Беларуси торжественно отметил свой 88-й день рождения

88 лет назад, 25 мая 1933 года на сцене Купаловского театра состоялся спектакль «Кармен», ознаменовавший собой рождение Государственного театра оперы и балета Белорусской ССР. В партии Кармен блистательно выступила будущая народная артистка СССР Лариса Помпеевна Александровская, которая во многом и создала наш нынешний театр. Микаэлу играла и пела Дора Кроз, Хозе - Исидор Болотин, Эскамильо - Михаил Денисов, за пультом легендарный дирижер, первый худрук и фактический основатель театра Илья Гитгарц. 


В память об этом событии в Большом театре 25 мая обычно идет «Кармен». Вот вам одна из причин, почему это название никогда не уходит из афиш.

В последние годы к праздничному спектаклю добавился еще и День открытых дверей. Главная изюминка - экскурсия по отреставрированному театру, которая всегда привлекала толпы желающих. Огромный и таинственный мир закулисья - а в Большом это целая вселенная - неодолимо влечет к себе и взрослых, и детей. А кроме этого, игры, выставки, фотозоны, мини-концерты - всё, что можно и чего нельзя себе вообразить.



Увы, пандемия внесла в эту традицию свои коррективы. В прошлом году никаких торжеств не было вообще, а нынче Большой театр порадовал публику праздничным концертом под названием «Vivat Большой!» 

- Из-за пандемических ограничений обычный формат праздника изменен, - сказала по этому поводу главный специалист по общественным связям Татьяна Александрова. - Я надеюсь, концерт нашей публике понравится! Наши артисты готовили его с любовью.



Как в воду глядела Татьяна Владимировна. Несмотря на все пандемические предосторожности, зал был набит битком, и после каждого номера раздавался рев восторга.

Кстати, ходячее предубеждение, что в театры ходят в основном женщины, к Большому театру неприменимо. Здесь мужчин не меньше половины, и это очень хорошо слышно, когда зал кричит десятками, а то и сотнями голосов: «Браво!»



Публика даже придумала, как прочитать цифру 88 - столько лет исполнилось театру - в самом лестном для него ключе.

- Дата не круглая, а четырежды круглая - число 88 состоит из четырех кругов или окружностей - кому как больше нравится! - говорит зрительница Светлана Щеголева. - Особенно любима восьмерка в Китае и Японии. Это символ бесконечности, богатства и исполнения желаний. Я лично от всей души хочу пожелать любимому театру бесконечного процветания, бесконечного количества прекрасных спектаклей и бесконечно преданных зрителей!

Свои пожелания театру и зрителям высказал и недавно назначенный генеральный директор Вячеслав Гарбузов. Кстати, я заметила, что главные слова в его лексиконе - «служение», «талант», «энергия» и «труд». 


- Хотел бы поблагодарить и поздравить всех ценителей театра - тех людей, которые каждый день приходят в театр и каждый день интересуются деятельностью театра, - сказал Вячеслав Иванович. - Всех наших людей, которые ценят труд нашего театра, которые своими аплодисментами, своими улыбками, своей энергией всегда поддерживают наших работников, наших служителей.

А концерт действительно был хорош! Лучшие силы, живые фрагменты из живых спектаклей и фотографии из концертов мертвых. Невозможно назвать, что в этом концерте было особенно хорошо, потому что пришлось бы перечислить абсолютно все!



Но нельзя не сказать про финал. Вместо традиционной в таких случаях «Застольной» из «Травиаты» режиссер Галина Галковская дала «Триумфальный марш» из «Аиды» На фоне громадной, в половину натуральной величины, фотографии Большого театра лучшие голоса Беларуси вместе с хором и оркестром пропели: «Victoria! Victoria!» - «Победа! Победа!»



Зал приветствовал победителей стоя. 

Фото Большого театра
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