Не тост, а марш победителей: Большой театр Беларуси торжественно отметил свой 88-й день рождения

В память об этом событии в Большом театре 25 мая обычно идет «Кармен». Вот вам одна из причин, почему это название никогда не уходит из афиш.В последние годы к праздничному спектаклю добавился еще и День открытых дверей. Главная изюминка - экскурсия по отреставрированному театру, которая всегда привлекала толпы желающих. Огромный и таинственный мир закулисья - а в Большом это целая вселенная - неодолимо влечет к себе и взрослых, и детей. А кроме этого, игры, выставки, фотозоны, мини-концерты - всё, что можно и чего нельзя себе вообразить.Увы, пандемия внесла в эту традицию свои коррективы. В прошлом году никаких торжеств не было вообще, а нынче Большой театр порадовал публику праздничным концертом под названием «Vivat Большой!», - сказала по этому поводу главный специалист по общественным связям Татьяна Александрова.Как в воду глядела Татьяна Владимировна. Несмотря на все пандемические предосторожности, зал был набит битком, и после каждого номера раздавался рев восторга.Кстати, ходячее предубеждение, что в театры ходят в основном женщины, к Большому театру неприменимо. Здесь мужчин не меньше половины, и это очень хорошо слышно, когда зал кричит десятками, а то и сотнями голосов: «Браво!»Публика даже придумала, как прочитать цифру 88 - столько лет исполнилось театру - в самом лестном для него ключе.- говорит зрительница Светлана Щеголева.Свои пожелания театру и зрителям высказал и недавно назначенный генеральный директор Вячеслав Гарбузов. Кстати, я заметила, что главные слова в его лексиконе - «служение», «талант», «энергия» и «труд».- сказал Вячеслав Иванович.А концерт действительно был хорош! Лучшие силы, живые фрагменты из живых спектаклей и фотографии из концертов мертвых. Невозможно назвать, что в этом концерте было особенно хорошо, потому что пришлось бы перечислить абсолютно все!Но нельзя не сказать про финал. Вместо традиционной в таких случаях «Застольной» из «Травиаты» режиссер Галина Галковская дала «Триумфальный марш» из «Аиды» На фоне громадной, в половину натуральной величины, фотографии Большого театра лучшие голоса Беларуси вместе с хором и оркестром пропели: «Victoria! Victoria!» - «Победа! Победа!»Зал приветствовал победителей стоя.Фото Большого театра