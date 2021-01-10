Не только разводы и драки. Топ-8 громких скандалов шоу-бизнеса за 2020 год

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Телеведущая и блогерша, певица и иногда композитор Регина Тодоренко в 2020-м шокировала общественность. У звезды популярного шоу о путешествиях «Орел и решка» милый и доброжелательный образ: вряд ли кто-то мог подумать о громком скандале вокруг ее персоны. В апреле прошлого года знаменитость решила порассуждать на тему домашнего насилия. Она прокомментировала видеообращение актрисы Агаты Муцениеце: на нем девушка в слезах жаловалась, что тогда еще ее супруг Павел Прилучный ударил ее и выгнал из дома. Тодоренко обвинила «жертву» в том, что жаловаться на камеру и выносить ссоры из избы – явный признак нарушения психики.– эти шокирующие фразы ведущей мигом разлетелись в сети и ни одна из них одобрения не вызвала.Ее супруг – артист Влад Топалов поддержал точку зрения своей избранницы. Певец заявил, что ему не по нраву, когда звезды преподносят себя жертвами и «разведенками» – так они играют на своей популярности.Но комментариями в соцсетях эта история не закончилась. Телеведущую обвинили в виктимблейминге (осуждение жертвы), журнал Glamour лишил ее статуса «Женщина года-2019». Известные бренды, с которыми сотрудничала звезда, стали массово расторгать с ней контракты. Кстати, один из рекламных проектов Регины оценивался в 19 миллионов рублей. Поэтому из-за своего неумения держать язык за зубами она стала испытывать серьезные финансовые трудности. К этому добавилась и неутихающая травля в интернете, которую стали раздувать в том числе и многие знаменитости. А еще и их семейное счастье, судя по всему, дало трещину: год для телезвезды – не самый удачный.Популярный певец оказался в центре скандала в марте 2020 года. После визита в США он не стал соблюдать обязательный двухнедельный карантин. Он не поменял ничего в своем графике и образе жизни – посетил с супругой вечеринку по случаю дня рождения Игоря Крутого, снялся в «Прямом эфире» у Андрея Малахова. Спустя немного времени его госпитализировали с коронавирусом. Звезды, которые контактировали с ним, стали массово сдавать тесты на COVID-19. Паника достигла максимума, когда в больницу попал Игорь Крутой и Надежда Бабкина. В соцсетях на Льва обрушилась волна упреков и обвинений, возмущались и многие звездные коллеги. Лариса Рубальская негодовала: «Как же он мог прийти?! Я с ним рядом сидела». А Олег Газманов сказал, что он теперь сидит дома, паникует и ждет, когда после встречи с Лещенко у него появятся первые симптомы коронавируса.Расскажем и про ситуацию, произошедшую с признанным мастером провокаций российского шоу-бизнеса Ксенией Собчак. За последние пару лет мы только и слышим рассуждения Собчак на тему политики – она уже считает себя специалистом в этой сфере. Ее мнение по поводу трагедии, произошедшей во Франции с учителем Самюэлем Пати, который был обезглавлен исламистом-радикалом, спровоцировало травлю, угрозы убийством и обращения в правоохранительные органы.Ксения Собчак в Instagram публично поддержала президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о свободе слова. Глава государства 21 октября на траурной церемонии заявил, что Франция все равно продолжит публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон связал это с правом на свободу слова. И тем самым заслужил похвальное «мой герой» от Ксении Собчак.– так высказывалась Ксения.Пост взорвал сеть. Многие призывали Собчак публично извиниться, другие оскорбляли и унижали. Кто-то из интернет-пользователей даже назвал ее «собакой Макрона». Самые талантливые даже изобразили телеведущую в образе лошади. Сама звезда рассказала, что звонки с угрозами поступали ей с чеченских и дагестанских номеров. Она очень испугалась и обратилась за помощью к правоохранителям.Пару рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой считали образцом того, какой должна быть идеальная семья. Звезды хотели, чтобы их четвертый ребенок появился на свет рядом с океаном, в США. Так и случилось: в феврале Оксана родила сына не в холодной Москве, а под жарким солнышком. Мальчика назвали Давидом. Сразу после этого музыкант ушел в отрыв в Майями – это шокировало всех. Судя по всему, он принимал наркотики, хулиганил, убегал от полиции, угодил в рехаб, сбежал из него, снова попал в клинику. По возвращении в Москву экс-примерный семьянин продолжил куролесить. Оксана заявляла, что у нее больше нет сил это терпеть и она вот-вот подаст на развод. В общей сложности Джиган провел полтора месяца в четырех разных реабилитационных центрах. Но сейчас в «Инстаграм» Оксаны они снова счастливая семья. Многие поговаривают, что таким образом семейка просто решила «хайпануть» и стать еще более обсуждаемой.Это, пожалуй, самый масштабный звездный скандал не только за прошлый год, но еще и за последние несколько лет. Правда, с трагичным финалом. Авария, произошедшая по вине артиста, унесла жизнь невинного человека, а его самого отправила за решетку. Напомним, Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в центре Москвы совершил ДТП. В результате погиб водитель курьерской службы. В ходе судебного процесса знаменитость по несколько раз менял свои показания. Говорил даже, что за рулем был не он, а спустя время – признавал вину. По итогу он раскаялся, но это его не спасло – суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.Родоначальник корпорации Black Star, ее лицо и «главный талант» после 15-тилетнего труда объявил о своем уходе. Позже выяснилось, что причиной стали разногласия с партнерами Павлом Курьяновым (Пашу) и Вальтером Леруссе. Рэпер пояснил, что их взгляды на счет будущего бренда не сошлись. Но хочется отметить, что за Тимуром Юнусовым остались права на полный каталог и все торговые знаки. То есть рэпер ушел не с пустыми руками, он сохранил себе «Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг», «Блэк Стар Карвош», «13 by Black Star» (барбершоп и тату-салон), «13 Beauty by Black Star» (салоны красоты) и «Black Star Fitness» (элитный фитнес-центр). Но это еще не все: весь год исполнителя обсуждали и осуждали за их расставание с Анастасией Решетовой. Обсуждаемой фигурой Тимур будет и в этом году – совсем скоро на ТНТ выйдет шоу «Холостяк» с ним в главной роли. Певица Рита Дакота по этому поводу высказалась так:Артистка считает, что нельзя делать главным героем телепроекта человека, который так неуважительно относится к женщинам и к семейным ценностям. Дакоту возмущает то, что Тимати оставляет своих избранниц с грудными детьми на руках. Рэпер действительно уже второй раз поступил согласно одному сценарию и решил прекратить отношения с женщиной, которая недавно родила ему малыша.Без этой звезды список точно был бы не полноценным. Его смело можно называть главной звездой шоу-бизнеса 2020-го. Эпатажный исполнитель один за одним давал поводы для скандалов и обсуждений. Центром притяжения стала премия «Женщина года-2020». Журнал Moda Topical под редакцией Оксаны Федоровой произвел фурор, присудив эту награду не представительнице прекрасного пола, а именно Моргенштерну. Исполнитель был и рад эпатировать публику: пришел на церемонию в черном бархатном платье, шляпе с большими полями, меховой накидке, в солнцезащитных очках и с синей сумочкой. Но многие звезды возмутились – их обвинили в отсутствии чувства юмора. К примеру, телеведущая Ксения Бородина задалась вопросом: неужели во всей России нет действительно достойных этой награды женщин? Но многие в сети лишь посмеялись и сошлись во мнении, что «какой год, такая и «Женщина года».В конце марта прошло года в России ввели всеобщую самоизоляцию. Звезды сходили с ума: ни гастролей, ни концертов, ни премий и красных дорожек. Скукота. Чтобы развлечь не только зрителей, но и себя знаменитости нашли выход. Они стали вести прямые эфиры в Instagram с «треш-заданиями». Например, блогер Настя Ивлеева придумала шоу «Прямой карантин», где с другими звездами выполняла немыслимые испытания с риском для здоровья на потеху зрителям. Трансляцию с Тимати смотрело около 550 тысяч пользователей. Ради них рэпер ел острый соус «Табаско», наступал на мышеловки, распилил доску для серфинга, повесил на стену портрет Джигана, бил себя электрошокером и, наконец, проколол себе нижнюю губу медицинской иглой! Ивлеева же встала на доску с иглами, написала хной на лбу Black Star, сама себя ударила по лицу, нарисовала грудью картину. Ольге Бузовой пришлось обрезать волосы под каре и сжечь много вещей, которые стояли целое состояние (и это во время карантина, когда все жаловались на нехватку денег).