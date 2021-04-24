Врач-педиатр Дмитрий Чеснов заявил, что потеря обоняния – симптом, характерный не только для коронавирусной инфекции. Способность распознавать запахи может исчезать на фоне развития ОРВИ.
Во время познавательного ток-шоу «Здорово здоровым быть» на телеканале «Беларусь 1» специалист объяснил, что потеря обоняния при коронавирусе отличается от способности чувствовать запахи при обычном респираторном заболевании некоторыми признаками. Во время COVID-19 носовое дыхание не затруднено, полость практически сухая, присутствует небольшая заложенность, к тому же нет выделений и чихания. При простуде все с точностью наоборот.
– Причина аносмии при коронавирусе, то есть потери обоняния, связана с поражением шванновской оболочки – своеобразной защиты периферических нервов. При ее повреждении возникает отек и воспаление, из-за чего утрачивается способность чувствовать запахи, – резюмировал Дмитрий Чеснов.
Фото: pixabay.com
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Не только коронавирус: врач назвал болезнь, на которую указывает потеря обоняния
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