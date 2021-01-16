Не только гречка и кефир: диетолог назвал лучшие продукты для разгрузочных дней

РыбаПо словам специалистов, треска по калорийности практически не отличается от куриной грудки.
– В этой рыбе примерно 80–90 калорий на сто граммов. В разгрузочный день лучше готовить блюда из нее, чем из курицы. Во-первых, это вкусно, а во-вторых, у вас есть запас до 1000 калорий, благодаря чему к пище можно добавить зелень, овощи или чайную ложку оливкового масла, – добавил Михаил Гинзбург.
Компот из сухофруктовДля любителей лакомств с сахаром такая жидкость станет настоящим спасением, ведь компот хотя и сладкий, имеет небольшое количество калорий.
– Вечером заливаем водой сухофрукты, доводим их до кипения и оставляем на ночь. Утром все процеживаем и получаем два блюда: отварные сухофрукты и компот, то есть можно и поесть, и попить, – посоветовал рецепт приготовления телеведущий, специалист по йоге и терапии Сергей Агапкин.
Михаил Гинзбург подчеркнул, что при добавлении в компот корицы можно получить еще несколько полезных эффектов для организма, так как эта пряность является противовоспалительным и омолаживающим элементом.
Зелень и кисломолочные продукты– Берем абсолютно любую зелень и любой кисломолочный продукт жирностью до четырех процентов в количестве одного литра. Все это помещается в блендер и измельчается. После смесь на ночь оставляется в холодильнике для загустевания, – сказал Сергей Агапкин.
Уже утром блюдо готово к употреблению.
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