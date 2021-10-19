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  2. Не только для лечения ангины: нутрициолог рассказала, в чем польза имбиря

Не только для лечения ангины: нутрициолог рассказала, в чем польза имбиря

В новом видео на своем YouTube-канале нутрициолог Ксения Черная назвала полезные свойства имбиря. 



Специалист по правильному питанию пояснила, что имбирь – это многолетник, который имеет толстые и бугристые корни, он происходит из стран Южной Азии. 

– Имбирь показан при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Он стимулирует и повышает уровень кислотности, активизирует желчеотделение, за этот счет он позволяет избавиться от тошноты, тяжести в правом подреберье. Беременным женщинам этот продукт может помочь минимизировать действие токсикоза, – рассказала она. 

Основным действующим веществом, которое содержит имбирь, Ксения Черная назвала гингерол. 

– Есть научные исследования, которые доказывают, что это вещество блокирует рост клеток колоректального рака, останавливает злокачественные перерождения клеток яичников, – объяснила эксперт. 

Она также добавила, что пациентам с онкологией при химиотерапии важно следить за состоянием желудочно-кишечного тракта. Употребление имбиря в разных видах может помочь поддерживать систему пищеварения в том числе и при раковых заболеваниях. 

– Имбирь также обладает ярко выраженным антисептическим, обезболивающим и бактерицидным действием. Он часто используется при лечении ангины, – сказала нутрициолог. 

Фото: pixabay.com
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