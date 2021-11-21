Не стало легенды. Умерла актриса Нина Русланова

Кадр из фильма

Отмечается, что в последнее время артистка тяжело болела. Известно, что в 2019 году Русланова перенесла два инсульта.Место и время прощания с актрисой сообщат позже.Народная артистка России Нина Ивановна Русланова родилась 5 декабря 1945 в Богодухове. В её фильмографии около 150 работ. Зритель помнит Нину Русланову по таким фильмам, как "Небеса обетованные", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза!", "Собачье сердце", "Марш Турецкого", "Мама, не горюй" и другим.