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Не стало легенды. Умерла актриса Нина Русланова

На 76-м году жизни скончалась известная советская актриса театра и кино Нина Русланова. Об этом сообщает РИА Новости

Кадр из фильма

Отмечается, что в последнее время артистка тяжело болела. Известно, что в 2019 году Русланова перенесла два инсульта. 

Место и время прощания с актрисой сообщат позже. 

Народная артистка России Нина Ивановна Русланова родилась 5 декабря 1945 в Богодухове. В её фильмографии около 150 работ. Зритель помнит Нину Русланову по таким фильмам, как "Небеса обетованные", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза!", "Собачье сердце", "Марш Турецкого", "Мама, не горюй" и другим.
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