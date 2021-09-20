Не ссориться, контролировать эмоции и отказаться от крупных покупок: астролог рассказала, как нужно провести полнолуние 21 сентября

Астролог Анастасия Воскресенская рассказала, как пройдет приближающееся полнолуние 21 сентября 2021 года. Специалист обратила внимание на его магическую дату.
В новой публикации на своей странице в Instagram астролог подчеркнула, что полнолуние будет на оси Дева – Рыбы. Интересно, что работящее Солнце Девы в соединении с Марсом, а размытая Луна в Рыбах соединена с Нептуном. Такое комбо, как пояснила эксперт, дает эффект противодействия разных мотиваций и представляет собой противостояние конкретики и неопределенности.
– Полнолуние выйдет в свою пиковую точку тогда, когда мы будем спать крепким сном – в 2:54 (мск). Понаблюдайте в ночь на вторник за собой и снами. Очень хорошо перед сном помедитировать и отправиться ко сну с определенным запросом к своему подсознанию, – отметила она. – Если вы умеете формировать запросы, правильно концентрироваться и быть в контакте с собой, то эта ночь может подарить интересные откровения. Утром, если сон содержал подсказки, обязательно запишите его, попытайтесь его интерпретировать. Середина лунного цикла может показать вам, как на самом деле обстоят дела.
Астролог пояснила, что Венера сейчас наэлектризована Ураном: чувства будут острые, эмоций – много, причем не все из них позитивные. Она посоветовала направить их в работу и не позволять лени взять над собой верх.
Говоря о том, что Марс будет находиться в оппозиции к Нептуну, специалист назвала это сочетание отличным для творческих людей. А вот что касается конкретики и скрупулезной работы, с этим могут быть проблемы: возможны отвлечение и мелкие нестыковки.
– Будьте внимательны на дорогах, вблизи водоемов и просто с водой, химией, лекарствами. Не поддавайтесь на уловки мошенников и подозрительных людей. Лучше не экспериментировать со специфическими продуктами и беречь свой желудок. Алкоголь крайне нежелателен в период этого полнолуния, – дала рекомендации астролог.
По ее словам, в это время следует сделать генеральную уборку в доме и избавить себя от всего лишнего.
Эксперт добавила, что некоторые люди могут захотеть поскандалить. Здесь нужно быть осторожными: накал пройдет, а последствия останутся. Лучше запастить терпением.
– Соленая вода может рваться из глаз наружу, но поплакать и простить обидчиков будет даже полезно.
Астролог призвала быть осторожными с деньгами – лучше не совершать крупные покупки. Более уместно вернуть долги, объяснила она.
Для того чтобы снять напряжение, она посоветовала расслабиться, принять теплую ванну или порадовать себя походом в спа.