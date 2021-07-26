В Березе местный житель, будучи на эмоциях, повредил чужой автомобиль.
Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 июля.
23-летний молодой человек после расставания с возлюбленной шел по центральной улице города. Он заметил стоящий автомобиль Volkswagen Santana и, решив отыграться на транспорте, стал наносить по нему удары руками и ногами. На данную картину обратил внимание местный житель, который и вызвал милицию. Благодаря ему преступник был задержан по горячим следам.
– На момент совершения злодеяния местный житель был пьян. В результате инцидента в машине повреждены стекла и пассажирская дверь. Сумма ущерба составила более 1 тысячи. По данному факту возбуждено уголовное дело за хулиганство. Известно, что 23-летний злоумышленник уже дважды был судим по этой статье, – рассказала sb.by официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.
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Не справился с эмоциями: в Березе молодой человек повредил чужой автомобиль после расставания с девушкой
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