Не справился с эмоциями: в Березе молодой человек повредил чужой автомобиль после расставания с девушкой

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 июля.23-летний молодой человек после расставания с возлюбленной шел по центральной улице города. Он заметил стоящий автомобиль Volkswagen Santana и, решив отыграться на транспорте, стал наносить по нему удары руками и ногами. На данную картину обратил внимание местный житель, который и вызвал милицию. Благодаря ему преступник был задержан по горячим следам., – рассказала sb.by