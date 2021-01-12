Не считать овец и не пить снотворное: врач рассказал, как избавиться от бессонницы

Фото:

pixabay.com

Фото:

pixabay.com

– пояснил врач.Так, проблемы со сном могут быть острыми (при стрессе, смене часовых поясов) и хроническими (если человек имеет проблемы со сном 3 раза в неделю на протяжении трех месяцев).– объяснил Кирилл Сычев.Специалист озвучил несколько правил, соблюдение которых поможет справиться даже с хронической бессонницей. Все они входят в спектр терапевтических правил гигиены сна.Врач призвал не заниматься посторонними делами в месте, где спите. Он также предостерегает от чтения в постели, от игр на смартфоне или в приставку, работы на компьютере. Не советует Кирилл Сычев и принимать пищу в кровати.Это касается даже света. Не стоит резко выключать свет в комнате и сразу пытаться уснуть. Лучше всего заранее сделать более приглушенный свет в комнате и дать глазам привыкнуть. Ночью в комнате должна быть абсолютная темнота: если нет возможности повесить black-out шторы, тогда можно приобрести специальную маску для сна. Следует позаботиться и о том, чтобы экран вашего смартфона не загорался от уведомлений: на это даже во сне может среагировать мозг. Во время установки будильника (хоть это и непросто) постарайтесь не смотреть на часы и не высчитывать, как же мало или много вам осталось спать: это приводит к дисфункциональным мыслям.Очень важное правило – удобство. У вас должны быть хорошие спальные принадлежности. Так как во время сна мозг охлаждается, в комнате должна быть благоприятная температура. Не должно быть душно, нельзя допускать, чтобы вы потели. Хорошо, если температура ночью будет немного ниже, чем та, в которой вы привыкли бодрствовать.Это самый важный пункт. Специалист советует придерживаться одного режима и в будние, и в выходные дни. Время отхода ко сну в выходные не должно отличаться более чем на два часа. Оптимально, если вы спите восемь часов в сутки. За два часа до сна не рекомендуется проводить время с гаджетами: листая новостную ленту, можно наткнуться на будоражащие новости, о которых вы не раз вспомните в муках бессонницы. Лучше прочесть книгу или заняться медитацией.Перед сном очень эффективны различные техники для расслабления. Эксперт советует практиковать технику Джекобсона: она имеет доказанную эффективность. Можно попробовать и легкие медитации – к примеру, понаблюдать за своим дыханием.– обозначил эксперт.Для быстрого засыпания и полноценного сна психиатр посоветовал исключить алкогольные напитки, чай и кофе во второй половине дня. Они и могут быть причиной долгих и проблемных засыпаний. Чай он посоветовал заменить успокоительными травяными сборами, а вместо кофе можно пить цикорий.