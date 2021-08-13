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  2. "Не рой яму, сам туда попадешь" – Лукашенко о политическом кризисе в Литве

"Не рой яму, сам туда попадешь" – Лукашенко о политическом кризисе в Литве

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района коснулся темы миграционного кризиса, передает корреспондент БЕЛТА.


"Мы тратили деньги, защищали литовцев, поляков и других. Они решили ввести санкции. Прежде всего перестали строить, финансировать эти центры (для временного содержания нелегальных мигрантов. – Прим. БЕЛТА). Я что, за свой счет буду это строить? И потом, против Беларуси ввели санкции. Вы что, вообще очумели, я вас буду после этого защищать? Вы меня повесить хотите, а я должен вас защищать? Нет. Идут к вам, вы позвали их – берите. Не справились. Около 5 тыс. сегодня в Литве мигрантов. Держат, как... У нас скотину так не держат. Не кормят, беременные женщины, некоторые с детишками шли туда. Выбрасывают прямо на границе. Мы забираем, лечим, спасаем, а что ж делать", – сказал Президент.

"В Литве политический кризис. Это говорят: не рой яму, сам туда попадешь", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Фото: БЕЛТА
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