Не пустили в гости – поджег дверь. В Лидском районе мужчина отомстил соседке

В органы внутренних дел с заявлением о поджоге обратилась местная жительница.
Инцидент произошел 23 ноября. Поздно вечером сельчанин пришел в гости к 52-летней соседке, однако дверь ему никто не открыл. Возмутившись таким исходом, мужчина при помощи спичек и изделия из пластика подпалил вход в дом. К счастью, пламя не разгорелось и быстро потухло. На утро хозяйка собственности обнаружила следы возгорания и обратилась в органы.
Выяснилось, что на момент инцидента помимо сельчанки в доме находились ее дочь и сожитель.
Личность подозреваемого установлена. Им оказался 39-летний местный житель.
- Мужчина был дважды судим. На данный момент он нигде не работает, - сообщил официальный представитель УВД Гродненской области Евгений Дудко.
По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
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