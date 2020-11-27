Не пустили в гости – поджег дверь. В Лидском районе мужчина отомстил соседке

Инцидент произошел 23 ноября. Поздно вечером сельчанин пришел в гости к 52-летней соседке, однако дверь ему никто не открыл. Возмутившись таким исходом, мужчина при помощи спичек и изделия из пластика подпалил вход в дом. К счастью, пламя не разгорелось и быстро потухло. На утро хозяйка собственности обнаружила следы возгорания и обратилась в органы.Выяснилось, что на момент инцидента помимо сельчанки в доме находились ее дочь и сожитель.Личность подозреваемого установлена. Им оказался 39-летний местный житель., - сообщилПо факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело.Фото: УВД Гродненского облисполкома