«Не просто очередная конференция в ZOOM» – Макей заявил о запуске нового многостороннего процесса

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, – сказал министр.Он напомнил, что в течение многих лет Беларусь продвигает инициативу "интеграции интеграций", которая нацелена на установление устойчивых контактов и диалога, обмен наилучшими практиками по взаимодействию между различными интеграционными группами. Так, в 2016 году в Минске состоялась конференция высокого уровняЗакладывая основы в Европейском регионе для экономической интеграции и устойчивого развития до 2030 года"., – заявил Владимир Макей.По его словам, опыт председательства Беларуси в ЕАЭС в 2020 году и СНГ в 2021-м убедил в необходимости дальнейшего более тесного сотрудничества между региональными интеграционными объединениями., – отметил глава внешнеполитического ведомства Беларуси., – заявил Владимир Макей.Он рассказал, что инициатива призвана на практике продемонстрировать то, что различные интеграционные проекты не "заклятые противники". Всестороннее сотрудничество между ними возможно и необходимо. Взаимозависимость интеграционных объединений позволит избежать "вредоносной конкуренции" и возникновения новых разделительных линий в мире., – уверен министр.Владимир Макей с удовлетворением отметил широкое участие в онлайн-конференции министров иностранных дел, руководителей международных организаций и интеграционных объединений., – сказал он., – подытожил глава белорусского МИД.