Не пора ли присмотреться к кампаниям по обелению преступников, в том числе через медиа?

Из переписки фигурантов в чате. Из переписки фигурантов в чате.

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«За что?» — возмущались родственники фигурантов, услышав решение суда. Напомню: пятеро минчан в сентябре запенили монтажной пеной дверные зазоры, багажник белого Renault Kaptur, изрисовали авто краской, пробили шины. То, что машина — семьи милиционера, знали и шли именно к ней. Свой транспорт оставили в лесу, а дальше — пешком. У фигурантов изъяты баллончики с краской, пеной, перцовые баллончики, электрошокеры, телескопические дубинки, балаклавы, бронежилеты, монтировка, рогатка… Такой вот набор совершенно мирного человека.«Так получилось. Ребята предложили машиной заняться и таким образом сплотиться», — робко отвечал после задержания один из автовандалов. «Я не делал ничего серьезного, — пожимал плечами другой. — Просто попшикал из баллончика красного цвета». Третий «просто ошибся»… Нет, неуважаемые, вы прекрасно знали, куда и зачем шли. Знали, что совершаете преступление.Понятно, мечта обвиняемых и адвокатов — чтобы срок поменьше, а лучше бы и вовсе отпустили. А те, кто называет себя журналистами? Почему их тексты — это не объективный рассказ о произошедшем, не доведение до общества реальной картины, конкретных доказательств по делу и осуждение самого факта преступления? Вместо этого репортеры сконцентрированы, к примеру, на том, кто и как проводил задержание, куда подевались какие-то «неустановленные лица». Вы бы о поступках тех, кто в суде, более предметно поговорили. Или вот еще. Некоторые обстоятельства повреждения автомобиля «честным СМИ» кажутся неоднозначными: «Во-первых, удивила стремительность действий силовиков, которые приступили к задержанию буквально через несколько секунд после того, как группа приблизилась к кроссоверу».Отдельные медиа вслед за стороной защиты говорили и про каких-то иных лиц, от которых «исходила инициатива по повреждению автомобиля» и «которые фактически совершили провокацию». Ну и вывод таких статеек: действия обвиняемых были спровоцированы некими сотрудниками правоохранительных органов, преступление совершил кто-то другой, а «приходится порой отвечать случайным людям».Это я наглядно о том, как работают классические технологии влияния на общественное сознание через СМИ. Эти приемы нужны для того, чтобы вызвать у читателя сочувствие к злоумышленнику и осуждение правоохранителей, власти.Кстати, одному из фигурантов, Антону Быковскому, дополнительно инкриминированы и наркостатьи 328 и 329. Дома у него нашли марихуану, семена конопли, лампы, вентиляторы и другие приспособления для выращивания дурман-травы. Цитата с «Онлайнера»: «Обвиняемый объяснил, что на куст конопли наткнулся случайно в лесу, выгуливая собаку: сорвал несколько листьев, собрал семена, дома посадил в горшок, поливал и выращивал». Все случайно, конечно же. Еще один имел дело с холодным оружием, другой — с «коктейлями Молотова».Решение суда таково: от двух до шести лет колонии.Помощник прокурора Минского района Кристина Косинская: «Постановлен приговор, в котором предъявленное обвинение признано доказанным. Действия каждого из фигурантов квалифицированы по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса. Один из них к тому же признан виновным в незаконных изготовлении и хранении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, «коктейля Молотова». Со слов прокурорского работника, еще один фигурант вдобавок осужден за незаконный сбыт холодного оружия. Дома у следующего изъята марихуана, вещества с содержанием наркотических средств, психотропов, выращенная в горшке конопля. Действия этого персонажа дополнительно квалифицированы по наркостатьям 328 и 329 УК.Приговор вступит в силу через десять суток, если не будет обжалован. Кстати, каждый обвиняемый не раз привлекался к административной ответственности. Здесь и незаконные уличные мероприятия, нарушения по линии ГАИ и другие.…Читая публикации некоторых «коллег» о подобных историях, хочу спросить: не пора ли присмотреться к кампаниям по обелению преступников, в том числе с широким использованием медиа?В Минске начался суд по уголовному делу в отношении 20-летнего гомельчанина, студента БГУИР. Он в ноябре в одном из телеграм-каналов оскорбил сотрудника милиции.Начато также судебное разбирательство по делу о хулиганстве: на проезжей части по проспекту Пушкина в Минске фигурант грубо нарушал общественный порядок, бросал камни в автомобили внутренних войск.