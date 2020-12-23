Милиционеры задержали жителя столицы, который повредил колеса в автомобиле своего соседа.
К правоохранителям обратился гражданин и сообщил, что кто-то повредил колеса в его машине.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками был задержан 26-летний безработный минчанин. Молодой человек рассказал, что под действием спиртного ему не понравилось, как припарковался его сосед. Он решил взять шило и повредить два колеса в авто своего знакомого. После этого подозреваемый скрылся.
Ранее парень не привлекался к уголовной ответственности.
Материалы проверки переданы в Первомайский (г. Минска) РОСК, где действиям минчанина дана правовая оценка, сообщается в Telegram-канале «Милиция Минска».
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«Не понравилось, как паркуется»: пьяный минчанин проколол колеса своему соседу
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