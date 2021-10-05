Не покупать технику, заниматься спортом и отложить важные решения: астролог объяснила, как провести новолуние 6 октября

Специалист указала на точное время фазы новолуния – 14:05 (мск).
Она отметила, что такое космическое событие – это новый цикл и энергия. Сегодня отличное время для того, чтобы сбросить накопившуюся усталость. В этом может помочь прогулка или общение с близким человеком.
– Интересно это новолуние тем, что оно происходит прямо на Марсе (а он в Весах в изгнании). Поэтому не торопитесь высказывать взаимные претензии и накопившийся негатив. Колкость, повышенная агрессия, усталость, раздражительность в общении могут привести к необратимым последствиям, – предупредила астролог.
По ее словам, Марс уже долгое время стоит и будет еще как минимум до середины месяца об этом напоминать. Поэтому сейчас лучше не торопиться с важными решениями.
– Марс в изгнании, а это значит, что они могут быть не совсем уместными и соразмерными с последствиями. Очень неблагоприятное время для покупок техники, открытия новых проектов, зато хорошее для разных активностей. Если давно хотели начать вести активный образ жизни, то в это новолуние можно заложить начало. Избегайте резких и экстремальных действий – слабый Марс может повысить травматизм и аварийность. В целом ошибки и сбои могут наблюдаться в разных сферах нашей жизни, – предупредила астролог.
Так как сейчас Меркурий пребывает в ретроградном состоянии, актуальными могут стать темы из прошлого. Вполне вероятно, что о себе дадут знать бывшие вторые половинки, коллеги и друзья.
– Может потребоваться расставить точки над «i», главное – не дойдите до многоточий, потому что потом это все рассыплется, как карточный домик, не рассчитывайте на длительные перспективы. Можно использовать это новолуние для психологической проработки уже имеющихся отношений или визуализации желаний, касающихся личной жизни, – объяснила она.
Эксперт указала и на другой важный момент: в этом месяце сразу 4 планеты выйдут из состояния «ретро». По ее словам, первым после новолуния развернется Плутон. Многие процессы в нашей жизни могут ускориться, возможны перемены в финансовом положении.
Четыре планеты выйдут из ретроградного состояния: астролог поделилась прогнозом на октябрь
Фото из архива БЕЛТА