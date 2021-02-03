Не показ, а свадебная церемония: Chanel и его коллекция Haute Couture 2021

Неделя высокой моды не обошлась и без кутюрной коллекции модного дома Chanel, которую он представил в виде фильма о богемной свадьбе в Гран-Пале. Об особенностях показа и самой коллекции – в нашем материале.
Сначала нам показали черно-белое кино, где модели большой толпой спускались по лестнице. Они сделали общую проходку по подиуму и ушли за кулисы – это вызвало немалый интерес, поскольку таким образом дизайнеры закрывают показ.
Через время оказалось, что Chanel пытается окунуть нас в атмосферу не традиционного шоу, а самой настоящей свадьбы на юге Франции…Об этом свидетельствовали декорации зала в виде деревянных арок, украшенных цветами, а также много света.
Чуть позже креативный директор Виржини Виар расскажет, что посвятила новую коллекцию теплоте и важности семейных отношений:
–Я люблю большие семейные празднования, когда объединяются все поколения. Сегодня в Chanel царит похожая атмосфера – мы тоже как семья, – подчеркнула модельер.
Во время просмотра фильма-показа можно заметить, что модели расслабленно и легко дефилируют небольшими группами. По словам Виар, она хотела, чтобы манекенщицы выглядели как на семейных архивных фото.
Однако в свадебное торжество пандемия все же внесла коррективы –среди гостей были только амбассадоры Chanel: Марион Котийяр, Ванесса Паради, Каролин де Мегре, Лили Роуз Депп, Пенелопа Крус и другие. После проходки каждая модель присаживалась на место гостя в зале рядом со знаменитостями.
Конечно же, сама коллекция впечатляет не меньше декораций и режиссуры дефиле. В представленных нарядах считывалась эстетика 1920-х годов, а образы пропитаны идеями танцев, свободы и летних вечеринок. Об этом говорят твидовые платья с оголенными плечами и бантами, жакеты со множеством оборок, съемные юбки со сложной вышивкой, которые надеваются поверх платья как фартук, комплект из сетки и шифона, оголяющий живот.
В стилистике коллекции есть и бантики с розовыми оборками, и драматично-взрослые костюмы – таким образом дизайнер пыталась обозначить, что на свадьбе собираются гости разных возрастов и статусов.
Головы девушек украшали искусственные цветы. Дополнили образы черно-белые туфли Мэри-Джейн на небольшом каблуке.
Ну и какая же свадьба без выхода невесты? А появилась она действительно эффектно – на белом коне. Ее подвенечное платье цвета слоновой кости выполнено из сатина и расшито перламутровыми бабочками. облегающий силуэт с чуть расклешенной книзу юбкой, длинным рукавом и воротником-стойкой – это не похоже на традиционные пышные платья-торты с кринолинами и корсетами. И без фаты не обошлось. Она шлейфом тянулась за девушкой по подиуму, когда та наконец вышла к собравшимся гостям.
Автором тизеров и самого фильма новой кутюрной коллекции выступил фотограф и режиссер из Нидерландов Антон Корбейн. Пожалуй, это имя больше на слуху у фанатов рок-музыки нежели у модников, а все потому, что Корбейн отвечает за клипы таких групп, как Nirvana, Depeche Mode и U2. Ну что же, теперь фотограф может добавить в свое портфолио и сотрудничество с одни из самых знаменитых модных домов.
Фото: chanel.com
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Не показ, а свадебная церемония: Chanel и его коллекция Haute Couture 2021
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