«Не поддались панике, защитили пожилых, проявили самоотверженность». Лукашенко поблагодарил белорусов за борьбу с COVID-19

Александр Лукашенко в ходе Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию выразил отдельную благодарность гражданам за помощь в противодействии распространению коронавирусной инфекции.

«Не поддались массовой панике, защитили пожилых граждан, проявили огромную самоотверженность в помощи врачам – бесплатные обеды, спонсорские пожертвования, волонтерство. Доказали человечность белорусов и единство общества перед лицом беды», – подчеркнул Президент.

Он также заметил, что сейчас наступило время извлечь уроки и сделать выводы из пандемии. Первый из них – никогда не верить слухам и не поддаваться панике. «Необходимо спокойно, разумно реагировать и думать своей головой. И никогда не следует слепо копировать чужие рецепты. А еще нужно доверять. Доверять врачам, специалистам и – простите меня за это выражение – доверять власти, если вы ее избрали», – добавил Президент.

Второй вывод – необходимо активнее проектировать и строить новые объекты здравоохранения и дальше развивать свое производство лекарств. «Вы увидели, насколько это перспективное направление. И та борьба, которая развернулась в мире за первенство создания вакцины от COVID-19, подтверждает мой тезис. На кону миллиарды долларов», – обратил внимание белорусский лидер.

В-третьих, жизнь показала правильность создания системы межрайонных медицинских центров, так называемых опорных клиник, а также переоснащения служб скорой и неотложной помощи.

«Эта работа должна быть завершена максимально быстро. На это направим все средства, выделенные международными финансовыми организациями. Все до цента. В том числе продолжим оснащать региональные клиники компьютерными томографами. Мы убедились, насколько это необходимо», – резюмировал Александр Лукашенко.

Четвертый вывод из ситуации с коронавирусом – создание так называемых контакт-групп, оснащенных транспортом и оборудованием, существенно повысило возможности первичного звена.

«И сейчас нам надо найти место подобным мобильным группам в системе оказания медицинской помощи. Пятое. Как показала пандемия, в зоне риска – люди с ослабленным иммунитетом. Поэтому каждому во главу угла нужно поставить здоровый образ жизни, правильное питание, свежий воздух и занятия спортом. Свежий воздух и занятия спортом – это вам говорит человек, который через все это прошел», – заключил Президент.

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