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  2. "Не под давлением и не через улицу" – Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции

"Не под давлением и не через улицу" – Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом он заявил сегодня на МЗКТ, пишет БЕЛТА.


Президент напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий. "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда. Я этого больше всего боюсь", – подчеркнул он.

Александр Лукашенко заверил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями. "Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь – и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!" – заявил Глава государства.

"Да, я же не святой. Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное", – подчеркнул Александр Лукашенко.

"Я не вечный. Но если вы загубите первого Президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать", – сказал Глава государства.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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