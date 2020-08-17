"Не под давлением и не через улицу" – Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции

Президент напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий., – подчеркнул он.Александр Лукашенко заверил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями.– заявил Глава государства., – подчеркнул Александр Лукашенко., – сказал Глава государства.