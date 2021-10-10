В 2021 году ивацевичские кооператоры заготовили более 100 тонн черники

На общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ Александр Лукашенко подчеркнул: закупки у населения остаются на жестком контроле, и задача нового руководства – эффективно организовать этот процесс.

Президент потребовал, чтобы в массовый сезон ягод, грибов, яблок приемные пункты были доступны круглые сутки, а заготовителей люди знали лучше, чем председателей райисполкомов.

Именно так налажена заготовка в Ивацевичском районе – райпо. По словам заместителя председателя по заготовкам и внешнеэкономической деятельности Ивацевичского районного потребительского общества Людмилы Гельмер, местные жители хорошо знают, где расположены заготовительные пункты, где актуальные закупочные цены и какая продукция востребована. Об этом узнают на сайте райпо, в районной газете, а также по горячей линии организации:

– В районе работают семь заготовительных пунктов: три в Ивацевичах и по одному в городе Коссово, в поселке Телеханы, в агрогородке Бытень, в деревне Краи. Кроме этого, большинство наших магазинов в сельской местности закупают излишки продукции у населения. Продавцы заинтересованы в заготовке, потому что это дополнительный бонус к зарплате. С июня по сентябрь, в сезон массового сбора дикорастущих ягод и грибов, в деревнях, где нет стационарных пунктов, закупать продукцию у населения помогают около 30 внештатных заготовителей. Это местные жители, часто живущие возле леса, что удобно для сборщиков, и они принимают у односельчан чернику, бруснику, сейчас – клюкву, грибы с раннего утра до позднего вечера. Они всегда на связи, их хорошо знают местные.

В этом году ивацевичские кооператоры заготовили более 100 тонн черники, и цена для сборщиков была более чем привлекательная – доходила до 8 рублей за килограмм (в 2020-м – максимум до шести). А за ягоду райпо приходилось конкурировать с частными заготовителями. Чернику кооператоры продавали в своих же магазинах, на выездных ярмарках, основная масса ягоды ушла на экспорт. Закупают кооператоры лисички, подосиновики, боровики, опята. Часть закупленных даров леса перерабатывают в деревне Манюты на грибоварочном пункте – полуфабрикат уходит на заводы, из него готовят солянку.

По словам Людмилы Гельмер, население, которое сдает излишки выращенной сельхозпродукции, дикоросы, сразу получает деньги на руки. Помогает кооператорам рассчитываться в срок кредитная линия, выделенная по указу Президента.