Не менее 76 человек в штатах Вашингтон и Орегон стали жертвами аномальной жары

Отмечается, что пока не удается подсчитать общее количество смертей. Число госпитализированных из-за перегрева – несколько сотен. Только в штате Орегон, по данным издания, от последствий перегрева скончались 63 человека.– цитируются слова представителя департамента здравоохранения округа Малтнома (штат Орегон) доктора Дженнифер Вайнс.Медик также добавила: учитывая, что каждое лето жарче предыдущего, такое явление может еще повториться.В Портленде и в некоторых других городах штата температура на этой неделе приближалась к отметке 46 градусов. В соседнем штате Вашингтон было немного прохладнее, но там зафиксировано 13 смертей из-за жары. Сообщается, что умершим было от 44 до 97 лет.В департаменте здравоохранения штата газете Hill проинформировали, что было зарегистрировано 506 чрезвычайных вызовов по причинам, связанным с жарой, и 251 такой вызов приходится на понедельник.