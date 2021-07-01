Минимум 76 человек в американских штатах Орегон и Вашингтон пострадали от аномальной жары. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что пока не удается подсчитать общее количество смертей. Число госпитализированных из-за перегрева – несколько сотен. Только в штате Орегон, по данным издания, от последствий перегрева скончались 63 человека.
– Это стало кризисом для здравоохранения и показало, как опасна может быть аномальная жара, – цитируются слова представителя департамента здравоохранения округа Малтнома (штат Орегон) доктора Дженнифер Вайнс.
Медик также добавила: учитывая, что каждое лето жарче предыдущего, такое явление может еще повториться.
В Портленде и в некоторых других городах штата температура на этой неделе приближалась к отметке 46 градусов. В соседнем штате Вашингтон было немного прохладнее, но там зафиксировано 13 смертей из-за жары. Сообщается, что умершим было от 44 до 97 лет.
В департаменте здравоохранения штата газете Hill проинформировали, что было зарегистрировано 506 чрезвычайных вызовов по причинам, связанным с жарой, и 251 такой вызов приходится на понедельник.
Опубликовано:
1220
Не менее 76 человек в штатах Вашингтон и Орегон стали жертвами аномальной жары
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter